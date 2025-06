Eine Bereicherung für die Stadt: TSV Moosburg feiert 75-jähriges Bestehen

Mit einem großen Festakt in der Schäfflerhalle eröffnete der TSV Moosburg seine Festwochen zum 75-jährigen Bestehen. Nach der offiziellen Veranstaltung dürfen sich die Mitglieder in den kommenden Tagen auf ein buntes Sportprogramm freuen.

Zehn Jahre nach der Gründung bezogen die Moosburger Fußballer dann das Gelände an der Buchenlandstraße, wo man noch heute seine Heimat hat. Das ist so besonders, weil die Sportanlage auf den Flächen des ehemaligen Gefangenenlagers Stalag VII A liegt. Der TSV war der zentrale Anker des neuen Stadtteils, der aus dem Gefangenenlager entstand. Bürgermeister Josef Dollinger betonte bei seinem Grußwort, dass die Neustadt dem TSV viel zu verdanken habe.

Die ersten Champions: 1951 stiegen die Fußballer von der C- in die B-Klasse auf. – Foto: Bauer

Bei dem sportlichen Rückblick auf ein Dreivierteljahrhundert hatte der TSV-Vorsitzende Manfred Hofmann spannende Geschichten zu erzählen. 1968 feierten die Moosburger den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, als man von der A-Klasse (heutige Kreisliga) in die Bezirksliga aufstieg. In der Bezirksliga hatten die Himmelsstürmer aus der Neustadt nach sechs Spielen 12:0 Punkte, mussten dann aber nach einigen Verletzungen doch absteigen. In dem Bezirksligajahr spielte man gegen den TSV 1860 München II mit einem gewissen Klaus Fischer. Der Stürmer wurde später Nationalspieler, schoss das Tor des Jahrhunderts und ist eine Legende des deutschen Fußballs.

Legenden in kurzen Hosen: Diese Mannschaft stieg 1968 in die Bezirksliga auf und wurde zehn Jahre später bei den Alten Herren Oberbayerischer Meister. – Foto: Bauer

In der jüngeren Vergangenheit hatte man seine Hochphase mit dem Aufstieg 2014 in die A-Klasse, anschließend hielt man sich stolze acht Jahre in der heutigen Kreisliga. Aktuell spielt der Verein in der A-Klasse und war im Jubiläumsjahr nicht weit entfernt vom Aufstieg in die Kreisklasse. Dieser Aufstieg ist nun das großes Ziel für die nächste Saison.

Zum Jubiläum kamen natürlich auch prominente Gratulanten in die Schäfflerhalle. Die BLSV-Kreisvorsitzende Margit Conrad gratulierte mit einer Urkunde und einem Gutschein über 150 Euro für den Kauf von Sportgeräten. Für den Bayerischen Fußball-Verband und den Spielkreis Donau/Isar gratulierte die Kreisvorsitzende Elisabeth Bauer. Nicht zuletzt betonte der Moosburger Bürgermeister Josef Dollinger, dass der TSV in der Stadt einen guten Ruf genieße, weil man auch eine sehr gute Jugendarbeit leiste.

Buntes sportliches Programm in den kommenden Wochen