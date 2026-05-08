Eine bärenstarke Rückrunde

Archivfoto von einem Leutershausener Heimspiel. – Foto: Markus Hanf

Während in der Vorrunde die Trendwende eingeläutet wurde, klopft der FV Leutershausen in der Rückrunde sogar schon wieder ganz oben an. Der Tabellenfünfte der Kreisklasse A2 zählt als Dritter in der Rückrundentabelle zu den absoluten Spitzenteams und hat 2026 sogar acht seiner zehn Punktspiele gewonnen.

"Wir sind sehr positiv gestimmt", überrascht diese Aussage von Dominik Sättele deshalb auch nur bedingt. Der FVL-Trainer freut sich außerdem mitteilen zu dürfen, "dass mein Trainerkollege Max Stephan und ich weiterhin die Mannschaft coachen werden." Die Weichen für 2026/27 sind also gestellt, dazu steht ein Neuzugang bereits fest und ein weiterer laut Sättele, "zu 95 Prozent." Bei zwei eigenen Akteuren ist der Verbleib noch ungewiss, ansonsten bleibt die Mannschaft zusammen.

Ein Aspekt, warum es derzeit so grandios läuft, liegt an einer Systemumstellung. "Wir haben uns im Winter dafür entschieden defensiver zu agieren und das fruchtet jetzt", erklärt Sättele die Verringerung des Gegentorschnitts von rund drei pro Partie auf zwei Gegentore. Das ist jedoch immer noch eine ganze Menge und bietet weiteres Verbesserungspotenzial für die neue Runde. Gewohnt stark liefert die Offensive ab- Lützelsachsen besitzt realistische Chancen in den verbleibenden vier Partien noch die 100-Tore-Marke zu knacken.