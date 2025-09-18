Eine Aushilfskraft wird zum Spielverderber für die „Unabsteigbaren“

Dieses Duell in der 4. Kreisklasse ist ein besonderes. Die beiden Teams ringen darum, nicht Letzter der untersten Klasse zu werden. Eine Aushilfskraft drehte auf.
Eigentlich hat der 32 Jahre alte Tobias Sonack seine Laufbahn nach der vergangenen Kreisligasaison beendet. Komplett. „Ich hatte keine Lust mehr, auf dreimal Fußball in der Woche“, sagt Sonack. Er sei nicht mehr der Jüngste und sein Maurer-Job sei recht kräftezehrend.
Nun stand das Auswärtsspiel des FC Wischhafen/Dornbusch III beim TSV Großenwörden II an. FC-Trainer Jannik Ebeling traute seiner Kadergröße nicht und fragte bei Sonack an. Der sagte „spontan“ zu.
Die beiden Teams haben eine besondere Rivalität, sie wollen nicht Letzter der untersten Spielklasse werden. „Ich weiß, dass es diesen Wettstreit gibt - das interessiert mich aber nicht“, sagt Sonack. Das TAGEBLATT begleitet den Vorsaison-Letzten Großenwörden in dieser Saison mit der Serie „Die Unabsteigbaren“.
Im ersten direkten Duell trennten sich die Teams nun mit 3:3. Im vierten Saisonspiel war es für beide der erste Punktgewinn. Und Sonack erzielte für den FC das 1:0, 2:2 und 3:2.
„Die Luft war ohne Training recht schnell weg“, sagt die Aushilfskraft. Den spielerischen Unterschied zwischen Kreisliga und 4. Kreisklasse habe er aber schon gemerkt. Für Gastgeber Großenwörden wurde Sonack so zum Spielverderber.
Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?
Das Kreispokalfinale gegen Deinste (2:3, 2024 in Wiepenkathen; Anm.d.Red.).
Was war das schlimmste?
Ein Kreuzbandriss.
Haben Sie ein Vorbild?
Das war Atouba vom HSV (2005-2009), das war eine coole Socke.