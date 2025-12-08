Eine Angreiferin trifft 16 Mal: Torspektakel in der Regionalklasse

Mit 36:0 siegten die Gardelegerinnen gegen die trotzdem nie aufsteckenden Gäste der SG Bregenstedt/Süplingen/Flechtingen. Neben der fünffach erfolgreichen Friederike Giese und der elffachen Torschützin Fabiene Maureen Matschkus ragte Gärtner heraus. 16 (!) - ausgeschrieben: sechzehn - Treffer erzielte die Stürmerin und katapultierte sich mit nun 37 Toren an die Spitze der Torschützinnenliste der Regionalklasse 1. Zum FuPa-Profil:

>> Jule Gärtner

In der Tabelle dagegen liegt der SSV 80 Gardelegen aktuell drei Punkte hinter Germania Olvenstedt auf Rang zwei. Die Olvenstedterinnen haben allerdings auch bereits zwei Partien mehr bestritten als die Frauen aus Gardelegen.

