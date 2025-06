Eine alte Schwäche des ASV Einigkeit Süchteln II ist geblieben

Die Defensive. „Das Thema begleitet uns schon seit Jahren. Wir bekommen einfach zuviele Gegentore. Es kann nicht sein, dass wir drei oder vier Tore schießen müssen, um das Spiel dann zu gewinnen“, sagt Schulz.

Die meisten Gegentore kassierte Süchtelns Zweitvertretung dabei durch individuelle Fehler. „Wir haben einfach im Eins-gegen-eins schlecht verteidigt“, so Süchtelns Teammanager hervor. Das größte Problem ist, dass die Mannschaft zu selten zu null spielt. „Damit können wir dann hoffentlich etwas die Nerven unseres Trainers Marvin Hermes schonen“, schmunzelt Schulz. 70 Gegentore kassierte Süchteln – die meisten unter den Teams der oberen Tabellenhälfte.

Spieler der Saison

Mit seinen 26 Toren sticht sicherlich Karsten Robertz hervor – obwohl der Offensivspieler nur in 17 von möglichen 30 Spielen auf dem Platz stand. Insgesamt stimmte vor allem das Kollektiv im Verein. So war es beispielsweise auch Torwart Jan Pitz, der für ein Spiel zwischen den Pfosten bei der ersten Mannschaft stand und prompt einen 2:1-Sieg gegen Titelanwärter FC Kosova bejubeln durfte.

So geht es weiter

Der Mannschaft steht ein großer Umbruch bevor. Vor allem der Abgang der beiden Robertz-Brüder wiegt hier schwer. Sowohl Karsten als auch Steffen Robertz wer der ASV-Reserve zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Hinzu kommt Noel Ehlen, den es zurück zu seinem Jugendverein Dülkener FC zieht.

Dagegen steigen einige A-Jugendliche in die Reserve auf. „Es ist toll, dass der Übergang zwischen Jugend und Senioren so gut funktioniert. Das ist genau das Ziel, was wir beim ASV Süchteln verfolgen. Wir sehen die Reserve als Übergangsmannschaft für die Spieler, die vielleicht nicht den direkten Sprung von der A-Jugend in die erste Mannschaft schaffen“, sagt Schulz.