Eine Ära könnte zu Ende gehen Günter Buhrmester war aktiv beim NFV und MTV Himmelpforten – Unterricht an Schulen und Kindergärten gegeben von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Günter Buhrmester in seinem Büro, das geschmückt ist mit Urkunden und Notizzetteln sowie dekoriert mit Pokalen aller Art. Hier wurden viele intensive Gespräche geführt. – Foto: Michael Brunscxh

Es gibt sie in allen Vereinen des Landkreises: die Menschen, für die ein 24-Stunden-Tag des Öfteren mal zu kurz werden kann. Günter Buhrmester vom MTV Himmelpforten ist so einer. Der 78-Jährige ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Fußballabteilung des MTV Himmelpforten und maßgeblich für den Aufschwung im Jugendfußball verantwortlich. Aber ab Sommer möchte er eigentlich kürzertreten. Kann er wirklich loslassen?

Mit sieben Jahren fing der heute 78-Jährige an, beim TuSV Bützfleth Fußball zu spielen. „Wir haben damals dort gewohnt, also habe ich auch da Fußball gespielt“, so Günter Buhrmester.

Später war er, der die meiste Zeit im Herrenbereich in der zweiten Mannschaft spielte, mitverantwortlich, dass der TuSV immer größer wurde. Zu besten Zeiten stellte man fünf Herrenmannschaften inklusive der Altherrenmannschaft.

„Die B-Lizenz habe ich 1975 an der Sportschule Grünwald bei Gero Bisanz gemacht“, sagt Buhrmester, der sich in seinem Job bei der Post auch dem Betriebssport widmete. „Den Trainerlehrgang machte ich auf Kosten der Post.“

Es war für ihn selbstverständlich, Trainer für die Kinder- und Jugendmannschaften zu werden, zumal seine beiden Söhne Frank und Sven auch dem Ball hinterherliefen.

Als großer Fußballer bezeichnet sich der positiv Fußballverrückte nicht. Hier gelang ihm ein schöner Flugkopfball. – Foto: Privat

Buhrmester holt interessante Trainer Zwischen 1980 und 1990 übernahm der immer direkte und kritische Fußballfachmann beim TuSV das Amt des Fußballobmannes. Er gehörte auch zum Gremium für die Planung der heutigen Sportanlage am Bützflether Schwimmbad. „Mit Manfred Rabe holten wir einen ehemaligen Halbprofi als Spielertrainer. Der blieb drei Jahre. Auch Helmut Ossenbrügge konnten wir als Trainer verpflichten“, so der stolze Buhrmester. Noch heute trifft er sich mit ehemaligen Bützflether Weggefährten. „Alle drei Monate sonntags. Da gibt es alkoholfreies Hefeweizen und ein paar Kümmerlinge. Der Älteste ist schon 85 Jahre. Es macht immer wieder Spaß.“

Umzug nach Himmelpforten 1990 zog es Familie Buhrmester von Stade-Schnee nach Himmelpforten. Der damals 42-Jährige hatte sich bereits einen Namen in der Fußballszene gemacht. „Wir waren noch beim Einziehen, da stand auch schon der Niedersächsische Fußballverband, Kreis Stade, in Person von Johann Elfers in der Tür. Sie wollten mich als Schatzmeister, und das war ich dann tatsächlich 21 Jahre, dazu stellvertretender Vorsitzender.“ Was soll man auch machen, wenn Paul Reinhard Schmidt vom NFV irgendwann mit 24 Ordnern vor der Tür steht?

Auch der MTV Himmelpforten ließ nicht lange auf sich warten. Beim ganzen Umzugsstress und den vielen Angeboten hatte Günter Buhrmester dann die Trainer-B-Lizenz verloren. „Schlichtweg vergessen, sie zu verlängern. 2013 war ich ältester Teilnehmer beim C-Lizenz-Lehrgang.“ Auch der Schiedsrichterschein wurde gemacht. Hier merkte er schnell, dass es nichts für ihn war, bei den Herren zu pfeifen. „Ich pfiff dann nur Jugendspiele.“ Arbeit an Schulen und Kindergärten Günter Buhrmester hatte sich immer mehr den Kindern und der Jugend zugewandt. Er koordinierte sämtliche Jugendgruppen der Abteilung. Viele Jahre unterrichtete er an Himmelpfortener Kindergärten und Schulen, brachte Mädchen und Jungen dem Fußball näher, leitete Fußball-AGs. „Im Kindergarten trainierte ich einmal die Woche den ältesten Jahrgang. Der letzte meiner damaligen Zeit ist unsere heutige erfolgreiche U13 der JSG Osteland“, sagt Buhrmester stolz. Immer wieder durften die Kindergartenkinder auch beim Training des jüngsten MTV-Jahrganges mittrainieren. „Es war einfach eine unheimlich schöne Zeit.“ Beim MTV wurde er zwischenzeitlich auch Jugendobmann.

Eine besondere Ehrung gab es 2014 zusammen mit seiner Frau Vera. – Foto: Privat