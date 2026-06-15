Eine Ära geht zu Ende: Maxi Roth beendet seine Karriere

Es sind Abschiede wie dieser, die weit über den sportlichen Bereich hinausgehen. Nach 11,5 Jahren im Lehndorfer Trikot zieht Maxi Roth einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere. Verletzungsbedingt endet damit die Laufbahn eines Spielers, der den Verein über mehr als ein Jahrzehnt hinweg maßgeblich geprägt hat. Roth gehörte in dieser Zeit zu den Konstanten des Lehndorfer TSV. Unabhängig von Liga, Tabellenstand oder sportlicher Situation war er eine feste Größe auf dem Platz und innerhalb der Mannschaft. Ob in der Landesliga, Bezirksliga oder Kreisliga – der Defensivspieler übernahm Verantwortung und führte seine Mannschaft über viele Jahre als Kapitän an.

Seine Bedeutung für den Verein ging dabei weit über sportliche Leistungen hinaus. Roth verkörperte jene Vereinstreue, die im Amateurfußball zunehmend selten geworden ist. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg blieb er dem Lehndorfer TSV verbunden und entwickelte sich zu einer Identifikationsfigur für Mitspieler, Verantwortliche und Anhänger. Karriereende als Double-Sieger Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt seines Abschieds. Roth beendet seine aktive Laufbahn mit dem größtmöglichen sportlichen Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Als Double-Sieger kann er auf seine letzten Monate als Spieler zurückblicken und damit einen Schlusspunkt setzen, den sich viele Sportler wünschen.