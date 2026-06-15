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Eine Ära geht zu Ende: Maxi Roth beendet seine Karriere
Nach mehr als elf Jahren im Lehndorfer Trikot verabschiedet sich der langjährige Kapitän vom aktiven Fußball
Wenn Vereinsgeschichte Gesichter hat, dann gehört Maxi Roth zweifellos dazu. Nach 11,5 Jahren im Trikot des Lehndorfer TSV beendet der langjährige Führungsspieler verletzungsbedingt seine aktive Laufbahn. Mit ihm verabschiedet sich nicht nur ein verdienter Spieler, sondern eine prägende Persönlichkeit des Vereins.
Es sind Abschiede wie dieser, die weit über den sportlichen Bereich hinausgehen. Nach 11,5 Jahren im Lehndorfer Trikot zieht Maxi Roth einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere. Verletzungsbedingt endet damit die Laufbahn eines Spielers, der den Verein über mehr als ein Jahrzehnt hinweg maßgeblich geprägt hat.
Roth gehörte in dieser Zeit zu den Konstanten des Lehndorfer TSV. Unabhängig von Liga, Tabellenstand oder sportlicher Situation war er eine feste Größe auf dem Platz und innerhalb der Mannschaft. Ob in der Landesliga, Bezirksliga oder Kreisliga – der Defensivspieler übernahm Verantwortung und führte seine Mannschaft über viele Jahre als Kapitän an.
Seine Bedeutung für den Verein ging dabei weit über sportliche Leistungen hinaus. Roth verkörperte jene Vereinstreue, die im Amateurfußball zunehmend selten geworden ist. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg blieb er dem Lehndorfer TSV verbunden und entwickelte sich zu einer Identifikationsfigur für Mitspieler, Verantwortliche und Anhänger.
Karriereende als Double-Sieger
Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt seines Abschieds. Roth beendet seine aktive Laufbahn mit dem größtmöglichen sportlichen Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Als Double-Sieger kann er auf seine letzten Monate als Spieler zurückblicken und damit einen Schlusspunkt setzen, den sich viele Sportler wünschen.
Trotz des Karriereendes wird der Abschied nicht endgültig sein. Dem Verein bleibt Roth weiterhin erhalten und wird künftig auch rund um die 1. Herrenmannschaft Verantwortung übernehmen. Damit setzt sich die Verbindung zwischen Spieler und Verein fort – lediglich in einer neuen Rolle.
Für den Lehndorfer TSV endet mit dem Karriereende von Maxi Roth eine prägende Ära. Sein Name wird untrennbar mit den vergangenen Jahren verbunden bleiben – als Kapitän, Führungsspieler und Gesicht einer Mannschaft, die zahlreiche sportliche Höhen und Tiefen gemeinsam erlebt hat. Sein Einfluss auf den Verein wird auch über seine aktive Zeit hinaus spürbar bleiben.