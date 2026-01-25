Eine Ära geht zu Ende: Maik Haberlag hört beim Eckernförder SV auf

Nach acht prägenden Jahren endet zum Saisonende die Zusammenarbeit zwischen dem Eckernförder SV und seinem langjährigen Cheftrainer Maik Haberlag. Der 39-jährige Fußballlehrer, der seit dem Sommer 2018 an der Seitenlinie steht, wird den Verein auf eigenen Wunsch verlassen und sein Amt nach der laufenden Spielzeit abgeben.
Haberlag hat den Schwarz-Weiß-Club nicht nur sportlich geprägt, sondern auch menschlich zu einem festen Ensemble geformt. In seiner Zeit an der Ostseeküste führte er den ESV in eine der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte – inklusive des historischen Aufstiegs in die Oberliga Schleswig-Holstein im Jahr 2019, des Gewinns des Kreispokals 2023 und der Teilnahme am Hallenmasters in der Kieler Wunderino-Arena im selben Jahr.
„Die vergangenen sieben Jahre waren für mich eine unglaublich prägende Zeit mit vielen unvergesslichen und schönen Momenten – sowohl mit der Mannschaft als auch mit dem gesamten Verein“, erklärt Maik Haberlag. „Ich habe viele Freunde gefunden, die mir und uns stets wohlgesonnen waren und vieles ermöglicht haben. Ich bin immer mit voller Überzeugung zu jedem Training und jedem Spiel gegangen. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt – für mich und für den Verein – Platz für etwas Neues zu schaffen. Bis zum Saisonende werde ich weiterhin alles investieren, um die gesteckten Ziele gemeinsam mit der Mannschaft zu erreichen und jeden Moment bewusst aufzusaugen und zu genießen“, lässt Haberlag in einem Statement verlauten.
Der Vorstand des ESV würdigt Haberlags Leistung mit tiefem Dank. „Er hat unseren Verein sportlich wie menschlich durch seinen unermüdlichen Einsatz geprägt“, sagt Michael Hansen. Der Sportliche Leiter betonte weiter, dass unter Haberlag der ESV seine sportlich erfolgreichste Zeit durchlaufen habe, die u. a. durch den Aufstieg in die Oberliga Schleswig-Holstein 2019, den Kreispokalsieg 2023 sowie die Teilnahme am Hallenmasters in der Kieler Wunderino-Arena im Januar 2023 gekrönt wurde. Der Trainer habe auch stets den Nachwuchs gefördert und jungen Talenten aus der Region wertvolle Chancen auf höherem Niveau ermöglicht. „Wir respektieren seine Entscheidung natürlich und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft nur das Beste“, beendete Hansen.
Sportlich steckt der Traditionsverein derzeit in einer anspruchsvollen Phase. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Schleswig-Holstein in die Landesliga Schleswig zur Saison 2025/26 kämpft der ESV um Stabilität und etwas Neuorientierung. Die Eckernförder überwintern auf dem zweiten (Relegations)Tabellenplatz und haben somit weiterhin die Möglichkeit, die sofortige Rückkehr in die höchste Landes-Spielklasse zu realisieren.
Über die konkrete Nachfolge auf der Trainerposition wird der Verein zu gegebener Zeit informieren. Bis dahin bleibt die Leitfigur an der Seitenlinie eine Konstante, die noch ein letztes Mal alles in den Farben Schwarz und Weiß gibt.