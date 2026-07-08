Eine Ära geht zu Ende: Kevin Müller wechselt fest zum FC Schalke 04

Nach über einem Jahrzehnt verlässt Torhüter Kevin Müller den 1. FC Heidenheim 1846 dauerhaft. Der 35-Jährige, der bereits die Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis in Gelsenkirchen verbrachte, schließt sich fest dem Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an. Beide Vereine einigten sich auf den Transfer des Keepers, dessen Vertrag in Heidenheim ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2027 gelaufen wäre. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.
Mit Kevin Müller verabschiedet der FCH eine echte Identifikationsfigur und einen maßgeblichen Erfolgsgaranten der jüngeren Vereinsgeschichte. Der gebürtige Rostocker war im Juli 2015 vom VfB Stuttgart nach Heidenheim gewechselt. In den vergangenen zehn Jahren bestritt er beeindruckende 330 Pflichtspiele für die Rot-Blau-Weißen. Damit war er ein großer Rückhalt auf dem Weg von der 2. Bundesliga bis hin zum erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga und der historischen Qualifikation für die UEFA Conference League. In der ewigen Einsatzliste des Vereins belegt er damit den zweiten Platz hinter Marc Schnatterer.
Nachdem sich Kevin Müller in der Rückrunde bereits zum FC Schalke 04 verleihen ließ, bindet er sich nun weiter an die Königsblauen.
„Wir sind sehr froh, dass wir eine gute Lösung im Sinne aller Beteiligter erzielen konnten, die dem Wunsch von ‚Mü‘ entspricht“, erklärt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender und betont: „‚Mü‘ hat unseren erfolgreichen Weg als 1. FC Heidenheim 1846 über ein Jahrzehnt hinweg entscheidend geprägt. Er hat nicht nur sportlich herausragende Leistungen gezeigt, sondern war auch ein ganz wichtiger Führungsspieler. Für seinen Einsatz im FCH Trikot bedanken wir uns von ganzem Herzen. Für seine private und sportliche Zukunft auf Schalke wünschen wir ihm und seiner Familie nur das Allerbeste.“
„Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen, die mir diesen Wechsel zum FC Schalke 04 möglich gemacht haben“, sagt Kevin Müller und fügt zum Abschied hinzu: „Wir haben in den vergangenen über zehn Jahren beim FCH gemeinsam Großartiges erreicht und viele besondere Erfolge feiern dürfen, die uns auch immer als Freunde verbinden werden. Ich blicke mit großem Stolz auf diese Zeit zurück und wünsche dem ganzen Verein in Zukunft weiterhin nur den größten Erfolg!“