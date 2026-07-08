Eine Ära geht zu Ende: Kevin Müller wechselt fest zum FC Schalke 04 Der langjährige Torhüter verlässt den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. von fch · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Heidenheim

Nach über einem Jahrzehnt verlässt Torhüter Kevin Müller den 1. FC Heidenheim 1846 dauerhaft. Der 35-Jährige, der bereits die Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis in Gelsenkirchen verbrachte, schließt sich fest dem Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an. Beide Vereine einigten sich auf den Transfer des Keepers, dessen Vertrag in Heidenheim ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2027 gelaufen wäre. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Mit Kevin Müller verabschiedet der FCH eine echte Identifikationsfigur und einen maßgeblichen Erfolgsgaranten der jüngeren Vereinsgeschichte. Der gebürtige Rostocker war im Juli 2015 vom VfB Stuttgart nach Heidenheim gewechselt. In den vergangenen zehn Jahren bestritt er beeindruckende 330 Pflichtspiele für die Rot-Blau-Weißen. Damit war er ein großer Rückhalt auf dem Weg von der 2. Bundesliga bis hin zum erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga und der historischen Qualifikation für die UEFA Conference League. In der ewigen Einsatzliste des Vereins belegt er damit den zweiten Platz hinter Marc Schnatterer. Nachdem sich Kevin Müller in der Rückrunde bereits zum FC Schalke 04 verleihen ließ, bindet er sich nun weiter an die Königsblauen.