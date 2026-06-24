"Eine Ära geht zu Ende": Göppingen verabschiedet Dicklhuber

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Der 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, verabschiedet Kevin Dicklhuber. Der Offensivspieler beendet seine Zeit beim GSV und übernimmt zur kommenden Saison den TSV Ottenbach als Spielertrainer. Damit beginnt für eine prägende Figur des Göppinger Fußballs ein neues Kapitel.

Dicklhuber gehörte über viele Jahre zu den auffälligsten Offensivspielern im württembergischen Amateurfußball. Für den 1. Göppinger SV war er in mehreren Oberliga-Spielzeiten ein Unterschiedsspieler, der mit Torgefahr, Spielintelligenz und Erfahrung die Mannschaft prägte. In den aufgeführten Göppinger Stationen stehen für ihn 170 Spiele, 82 Tore und 22 Vorlagen. Besonders stark war seine Saison 2018/19, als er in 31 Oberliga-Partien 28 Treffer erzielte. Auch in den Jahren danach blieb Dicklhuber ein zentraler Faktor im Angriffsspiel des GSV.

Seine Laufbahn führte ihn zudem zu den Stuttgarter Kickers, für die er in 3. Liga, Regionalliga und Oberliga auflief. In der Oberliga-Saison 2022/23 erzielte er für die Kickers 26 Tore und bereitete neun Treffer vor, zuvor waren ihm 2021/22 bereits 20 Tore und 18 Assists gelungen. Weitere Stationen waren der SC Pfullendorf in der Regionalliga Süd sowie der FC Albstadt in der Verbandsliga Württemberg.