Eine Ära geht zu Ende.🥲

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139 Ligaspiele – 93 Tore – 63 Assists. Zahlen, die für sich sprechen, aber nur einen kleinen Teil seiner Geschichte erzählen.

Am vergangenen Sonntag war es leider soweit. Eine Legende verabschiedete sich nach 7 Jahren in Schwarz-Weiß.

Selbst im zarten Alter von 40 Jahren steuerte er in dieser Saison noch 22 Scorerpunkte in 23 Spielen bei und war damit maßgeblich an der starken Rückrunde des SV P/B beteiligt.

Was von vielen Außenstehenden anfangs als kurzes Gastspiel auf dem Hochsträß angesehen wurde, entwickelte sich über die Jahre zu einer zweiten Familie für unseren Lieblingsrumänen. Nach Platz 9 in der Kreisliga B in der Vorsaison marschierte der SV Pappelau-Beiningen in seiner ersten Saison mit 15 Siegen und nur 2 Niederlagen durch die Liga. Nach dem Covid-19-bedingten Abbruch folgte mit dem Aufstieg in die Kreisliga A der größte Triumph der Vereinsgeschichte. Auch in den darauffolgenden Jahren konnte man sich mit ihm als Taktgeber im Mittelfeld in der höheren Spielklasse etablieren.

Mit ihm verlässt nicht nur ein großartiger Fußballspieler den Rasen. Vielmehr verliert der Verein sein Aushängeschild und die Mannschaft einen Führungsspieler, der den Erfolg des Teams stets über seine eigenen Interessen gestellt hat.

Doch noch wichtiger als seine Tore, Assists und Erfolge war die Art und Weise, wie er diese Mannschaft geprägt hat. Mit seiner Leidenschaft, seinem Ehrgeiz und seiner bedingungslosen Loyalität war er über Jahre hinweg Vorbild für junge und alte Spieler gleichermaßen. Er war auf dem Platz derjenige, der Verantwortung übernahm, wenn es schwierig wurde und daneben immer ein Mannschaftskamerad, auf den man sich verlassen konnte.

Solche Spieler kann man nicht ersetzen. Sie hinterlassen Spuren, die weit über Statistiken hinausgehen. Sie prägen eine Generation von Mitspielern, schreiben Vereinsgeschichte und sorgen dafür, dass Erinnerungen entstehen, die noch lange bestehen bleiben.

Lieber Cris, danke für sieben unvergessliche Jahre. Danke für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und die unzähligen besonderen Momente im Trikot des SV Pappelau-Beiningen. Du wirst auf dem Platz fehlen, aber für immer ein Teil von uns bleiben.

Wir wünschen dir und deiner Familie für die Zukunft nur das Beste. Auch abseits des Spielfelds wirst du beim SV Pappelau-Beiningen jederzeit herzlich Willkommen sein.

Einmal Schwarz-Weiß, immer Schwarz-Weiß.🖤🤍

Noch kurz zum Sportlichen:

Das Abschiedsspiel unserer Maestros wurde am Ende souverän mit 3:0 gewonnen. Mann des Tages war Agon Hehl, der an diesem besonderen Tag alle drei Treffer für die Hochsträßelf erzielte. Cristian Boldea steuerte dabei seinen letzten Assist zum 1:0 bei. Auch die zweite Mannschaft konnte ihre Partie mit 2:1 gewinnen.

Vorschau: Am kommenden Samstag gastiert der SV Pappelau-Beiningen in Schmiechen zum letzten Spiel der Saison. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Die Reserve spielt um 13:30 Uhr.