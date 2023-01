Eine Ära geht in Kirchenthumbach zu Ende Kreisligist und Spielertrainer Daniel Klempau trennen sich nach sechs Spielzeiten einvernehmlich

Beim SC Kirchenthumbach neigt sich eine Ära dem Ende zu. Bereits im Dezember haben sich die Verantwortlichen des Nord-Kreisligisten aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab gemeinsam mit Spielertrainer Daniel Klempau (37) auf ein Vertragsende am Ende der aktuellen Saison geeinigt. Nach langen stets offenen und ehrlichen Gesprächen fand man den gemeinsamen Konsens, dass es an der Zeit sei, frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. Damit geht beim SCK eine ereignisreiche über sechs Spielzeiten andauernde Ära zu Ende.

Auf Wunsch von Klempau setzte er die Mannschaft selbst auf der internen Weihnachtsfeier über seinen auslaufenden Kontrakt zum Saisonende in Kenntnis und appellierte an jeden Einzelnen, dass das gemeinsame Projekt noch nicht vorbei ist. Es liege in den kommenden sechs Monaten noch eine Menge Arbeit vor der Mannschaft, um das Mindestziel „Klassenerhalt“ zu erreichen.



Daniel Klempau, der das Amt als (Spieler-)Trainer beim SCK zur Saison 16/17 übernahm, schaffte es kontinuierlich, eine konkurrenzfähige Mannschaft in der Kreisliga Nord Amberg/Weiden zu stellen. Den Höhepunkt seines sportlichen Schaffens in Dumba stellte die Saison 21/22 dar, in der man bis zum letzten Spieltag, die Chance auf den dritten Tabellenplatz wahrte. Er selbst steuerte in dieser Saison starke sieben Treffer und ein Assist bei nur elf Einsätzen bei.



In sämtlichen Gesprächen betonte der ehemalige Bayernliga-Spieler der SpVgg Weiden, dass ihm das Wohl seines Heimatvereins sehr am Herzen liege und deshalb der Zeitpunkt gekommen ist, den Weg für neue Impulse frei zu machen damit sich die Mannschaft weiterentwickeln kann. Dafür und für den unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren zeigten sich die Verantwortlichen des SC Kirchenthumbachs im Namen des gesamten Vereins überaus dankbar!