Eine Ära endet: Yannick Häringer hört beim Bahlinger SC auf

Beim Bahlinger SC geht nach dieser Saison eine weitere Ära zu Ende: Kapitän Yannick Häringer wird den BSC verlassen -- nach bislang 517 (!) Pflichtspielen, in denen er 90 Tore erzielte. Mit Ausnahme von zwei Jahren zwischen 2011 und 2013, in denen er für den Kehler FV auflief, trug der 35-Jährige seit 2008 das Trikot des BSC.

Der gebürtige Freiburger war unter anderem Bestandteil der Aufstiegsmannschaften zur Regionalliga 2015 und 2019. Er kann auf die beiden DFB-Pokal-Partien 2013 gegen den VfL Bochum und 2015 gegen den SV Sandhausen zurückblicken. Allein in der Regionalliga lief Yannick Häringer bislang 218 mal für seinen Verein auf. Der Vorstandsvorsitzende des Bahlinger SC, Dieter Bühler, zeigte sich beeindruckt von den Leistungen und der Konstanz seines langjährigen Leistungsträgers: "Yannick war und ist 15 Jahre lang eine feste Größe beim BSC. In mehr als 500 Spielen Akzente im Mittelfeld zu setzen, ist großartig. Auf ihn konnte man sich immer verlassen!" Häringer habe "ein gewaltiges Stück BSC-Geschichte mitgeschrieben - und dafür danken wir ihm herzlich!"

Der Bahlinger SC war auch sein erster Verein bei den Aktiven, nachdem er zur Saison 2008/09 von der U19 des SC Freiburg an den Kaiserstuhl gewechselt war. Damit ist der Familienvater Häringer, im Hauptberuf Gymnasiallehrer, der mit Abstand am längsten amtierende Akteur im Kader des BSC.

Yannick Häringer sagte: "Die Entscheidung ist mir natürlich sehr schwer gefallen, aber nach langer Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass meine sportliche Reise beim Bahlinger SC nach dieser Saison zu Ende geht. Es ist unglaublich, was wir in all den Jahren beim BSC erlebt und erreicht haben!" Dafür wolle er sich bei allen Beteiligten bedanken. "Insbesondere bei Elvira und Dieter Bühler, den Verantwortlichen, den Trainern und natürlich bei meinen Mannschaftskameraden und den Fans, die mich immer unterstützt haben."

Natürlich wünscht sich der Kapitän, ehe er von Bord geht, dass er gemeinsam mit seinem Team noch die beiden großen Ziele der Saison 2024/25 erreicht: Den südbadischen Pokalsieg sowie die Sicherung eines weiteren Jahres Regionalliga für seinen Club.