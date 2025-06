Eine Ära endet: TSV Elstorf verabschiedet Oktett um Trainer Mattfeldt

Der TSV Elstorf schlägt in der Sommerpause ein neues Kapitel auf. Während ein neues Trainerteam an die Schützenstraße wechselt, das zudem einige Neuzugänge mitbringt, trennen sich nun mit einigen langen Weggefährten die Wege. Der Bezirksligist verabschiedete ein Oktett aus Trainerteam, Mannschaftsumfeld und Team.

Trainer Hartmut Mattfeldt prägte den erfolgreichen Weg des TSV Elstorf und führte den Verein nicht nur zurück in die Bezirks- sondern zwischenzeitlich sogar in die Landesliga. An seiner Seite waren Co-Trainer Thorsten Jaster und Betreuerin Kathrin Peter dabei, die ihr Amt zum Saisonende ebenfalls niederlegen.

Dazu kommen fünf Spieler, die in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Tom Gooß, der immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, lief elf Jahre an der Schützenstraße auf. Der 28-jährige Abwehrspieler ist neben Björn Jarmer, Jonas Lancker und Jean-Michel Lemke einer von vier Spielern, der die gesamte Mattfeldt-Ära als Spieler miterlebte.