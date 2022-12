Eine Ära endet: Marco Priebe geht als Hiddenhauser Rekordcoach Nach fast siebenjähriger Tätigkeit kündigt der Trainer der Spvg. Hiddenhausen seinen Rückzug am Ende der Saison an.

Was auf den ersten Blick überraschend erscheint, hat Priebe für sich selbst schon länger durchdacht. „Ich habe das für mich schon vor einigen Wochen entschieden. Ich höre auch nicht auf, weil ich etwas anderes machen will, sondern möchte jetzt erst einmal eine Pause machen. Der Zeitpunkt ist aus meiner Sicht ideal, denn ich habe gemeinsam mit der Mannschaft und den Verantwortlichen alle Ziele verwirklichen können, die ich hier erreichen wollte“, erklärt der 44-Jährige. Es ist also regelrecht ein Abschied in so einem Moment, wo es am schönsten ist.

Aktuell steht das Team auf Tabellenplatz fünf

Als Priebe, der schon als Sechsjähriger Vereinsmitglied wurde und auch viele Jahre als Spieler auf dem Platz stand, vor knapp sieben Jahren das Traineramt übernahm, standen die „Vereinigten“ in der unteren Tabellenhälfte der Kreisliga A. Eine Rückkehr in die Bezirksliga, aus der man 2007 abgestiegen war, war zu diesem Zeitpunkt kaum realistisch. Doch mit Priebe als Coach ging es für die Spvg. Hiddenhausen Schritt für Schritt wieder aufwärts. Und im vergangenen Sommer gelang dem Team als Kreismeister der Aufstieg. „Den hat uns angesichts der starken Konkurrenz sicher nicht jeder zugetraut“, sagt Priebe, der aktuell kurz vor dem Ende der Hinrunde mit seinem Team auf Rang fünf steht und das angestrebte Saisonziel Klassenerhalt schon jetzt fest im Blick hat. „Wir werden es gut zu Ende bringen“, ist der Coach überzeugt.



Der Entschluss Priebes hat auch den Sportlichen Leiter Lars Fege nicht vollends überrascht. „Wenn man so lange gut und auch freundschaftlich zusammenarbeitet, bemerkt man schon, wenn sich jemand Gedanken macht. Ich kann seinen Entschluss nach der langen Zeit durchaus auch verstehen, denn ich weiß, wie hart Marco hier gearbeitet hat, um die Mannschaft stetig besser zu machen.“ Fege verweist darauf, dass Priebe mit seiner fast siebenjährigen Tätigkeit auch seinen Vorgänger René Hahne, der auf sechs Jahre kam, als Rekordtrainer in Hiddenhausen abgelöst hat. „Das belegt sicher, dass wir hier gerne auch lange mit Leuten zusammenarbeiten, wenn es gut passt.“