Eine Ära endet – Lena Ostermeier verlässt die SGS Essen

Lena Ostermeier verlässt die SGS Essen – Foto: Marc Bremer (MB Mediaworld)

Nach sage und schreibe 14 Jahren endet bei der SGS Essen eine ganz besondere Epoche. Lena Ostermeier wird ab der kommenden Saison nicht mehr Teil der Essener Mannschaft sein. Seit 2012 spielte die Abwehrspezialistin für die Lila-Weißen – erst in der Jugend und seit 2013 auch als fester Bestandteil des Bundesligateams. 277 Spiele absolvierte Ostermeier im SGS-Trikot, erzielte dabei sieben Tore und kassierte gerade einmal zwölf gelbe Karten. Eine unglaubliche Bilanz für eine Abwehrspielerin!

Nun steht fest: Die in Schwerte geborene Ostermeier, die während ihrer Zeit in Essen auch erfolgreich

ihre Promotion absolvierte, wird die SGS als Spielerin mit den zweitmeisten Einsätzen der

Vereinsgeschichte im Sommer verlassen und ein neues Kapitel in ihrer sportlichen Laufbahn aufschlagen.

Für die 29-Jährige, die wie kaum jemand anders für die SGS und ihre Werte stand und den Verein damit

maßgeblich prägte, ist der Abschied natürlich ebenfalls eine Zäsur. „Es ist etwas Wehmut dabei, da ich

eine so lange Zeit bei der SGS verbracht habe und hier quasi aufgewachsen bin“, verrät Ostermeier.

„Aber irgendwann ist es einfach an der Zeit, um etwas Neues zu wagen und darauf freue ich mich nun

auch.“

„Ohen die SGS wäre ich nie so weit gekommen“

Neben der Wehmut schwingt aber auch Dankbarkeit mit. „Ohne die SGS wäre ich nie so weit gekommen!

Ich habe hier die Möglichkeit bekommen, mich zu einer Bundesliga-Spielerin zu entwickeln. Die

Highlights waren definitiv die beiden Pokalfinals! Wenn es machbar ist, werde ich bestimmt das eine

oder andere Spiel live im Stadion verfolgen und mich sonst natürlich anderweitig auf dem Laufenden

halten. Auch der Kontakt zu den Spielerinnen bleibt natürlich bestehen.“