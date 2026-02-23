Eine Ära endet beim SV Tur Abdin Trainerteam um Christopher Demir legt zum Saisonende seine Ämter nieder von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Beim SV Tur Abdin geht eine prägende Epoche zu Ende. Zum Abschluss der laufenden Saison wird das Trainerteam um Cheftrainer Christopher Demir seine Tätigkeit beenden. Nach 144 Pflichtspielen und 1667 Tagen im Amt verabschiedet sich Demir als Rekordtrainer der 1. Herrenmannschaft.

Seit dem 22.12.2021 verantwortete Demir die sportliche Entwicklung des Teams und formte gemeinsam mit seinen Assistenten eine Mannschaft, die sich kontinuierlich in der Bezirksliga etablierte. Von Beginn an gehörte Co-Trainer Maikel Simon dem Trainerstab an. Seit einem Jahr ergänzt Thomas Mutlu das Gespann und setzte zusätzliche Impulse in der täglichen Trainingsarbeit. Unter der Leitung des Trainerteams entwickelte sich die Mannschaft sportlich wie strukturell weiter. Klare Abläufe, eine gewachsene Identität und ein ausgeprägter Teamgedanke prägten die vergangenen Jahre. Junge Spieler wurden integriert und gefördert, Verantwortung wurde intern übernommen. Die Mannschaft schloss die Spielzeiten regelmäßig im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga ab und stand damit für Konstanz.

Christopher Demir erklärt: „Wir sind auf dem Höhepunkt unserer Entwicklung angekommen. Die Mannschaft ist intakt und bereit, ihren Weg mit neuen Impulsen weiterzugehen. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Der Zusammenhalt, die Entwicklung und die gewachsenen Strukturen zeigen, wie viel Leidenschaft und Vertrauen in dieser Zeit entstanden sind. Der Verein ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Wir sind dankbar, diesen Weg gemeinsam gegangen zu sein.“ Auch der Sportliche Leiter Isa Tezel würdigt die Arbeit des Trainerteams: „Der Abschied ist ein großer Verlust. Das Trainerteam hat den Verein sportlich und menschlich geprägt, neue Strukturen geschaffen und nachhaltige Grundlagen gelegt. Besonders bemerkenswert ist, dass hier Jungs des eigenen Vereins Verantwortung übernommen und den SV Tur Abdin mit viel Herzblut geprägt haben. Dafür gebührt ihnen größter Respekt und Dank.“