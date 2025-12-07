Eine Ära endet beim FV Ravensburg

„Zu Anfang seiner Amtszeit wurde eine neue Organisationsstruktur aufgebaut und die Finanzen wurden neu geordnet“, so der FV in einer Pressemitteilung.

In seine Verantwortungszeit fallen zwei bedeutende Projekte, die den FV Ravensburg auch überregional sichtbar machen. „Während seiner Amtszeit wurden die VIP-Lounge (September 2023) und das Nachwuchsförderungs-Zentrum im Juni 2024 erstellt und in Betrieb genommen.“

Die sportlichen Erfolge der vergangenen Jahre wurden wie folgt zusammengefasst: „Sportlich gelang 2013 der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. 2016 wurde der Verbandspokal gewonnen, der anschließend ein Spiel im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg garantierte.“ Der Aufstieg wie auch der Pokalerfolg markieren die bedeutendsten Eckpunkte der jüngeren Vereinsgeschichte und sind untrennbar mit der Ära Reischmann verbunden.

Auf den Rückzug des langjährigen Vorsitzenden folgte unmittelbar die Neuaufstellung an der Vereinsspitze. „Bei der anschließenden Neuwahl wurden Carlo Horn (1. Vorstand) und Klaus Moosmann (2. Vorstand) einstimmig als neues Vorstandsteam gewählt und bestätigt.“

Carlo Horn äußerte sich in einem Statement zur Wahl: „Ich freue mich, dass ich für die nächsten beiden Jahre die Nachfolge von Roland Reischmann antreten darf. Im Verein herrscht eine positive Aufbruchstimmung die wir gerne mit in die Winterpause genommen haben. Mein Dank gehört allen Mitgliedern die mich ins neue Amt gewählt haben. Ich werde mein bestes für den FV Ravensburg geben.“