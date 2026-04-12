Eine Ära endet bei der SG Union Klosterfelde

– Foto: Franziska Lindhorst

Die sportliche Leitung der SG Union 1919 Klosterfelde II steht vor einer Zäsur, die sowohl Wehmut als auch Aufbruchstimmung in der Landesklasse Nord auslöst. Wie der Verein offiziell auf Instagram mitteilt, wird der langjährige Trainer Franz Roosch mit dem Ablauf der aktuellen Spielzeit von seinem Amt als Coach der zweiten Herrenmannschaft zurücktreten. Es ist eine Nachricht, die die Fußballregion bewegt, da mit Roosch ein Gesicht des Erfolgs die direkte Verantwortung an der Seitenlinie abgibt, um sich fortan neuen, strategisch bedeutenden Aufgaben innerhalb des Vereinsgefüges zu widmen.

Der Entschluss, das Traineramt niederzulegen, ist dem Trainer nach eigenen Angaben sichtlich schwergefallen. In einem emotionalen Statement verdeutlichte er die tiefe Verbundenheit zu seinem Team und dem gemeinsamen Weg, den man über Jahre hinweg beschritten hat. Der Trainer erklärte im Rahmen der offiziellen Mitteilung: „Es war für mich keine leichte Entscheidung. Diese Mannschaft bedeutet mir seit Jahren sehr viel und gemeinsam haben wir in den vergangenen Spielzeiten einiges erreicht.“ Diese Worte unterstreichen die Intensität der Arbeit, die Roosch in das Projekt investiert hat, und spiegeln den Respekt wider, den er gegenüber der Entwicklung der Mannschaft empfindet, die er maßgeblich geprägt hat.

Die aktuelle Bilanz in der Landesklasse Nord

Ein Blick auf die nackten Zahlen verdeutlicht die solide Arbeit, die unter der Leitung von Roosch in dieser Saison geleistet wurde. Die Mannschaft belegt in der aktuellen Tabelle der Landesklasse Nord den 5. Platz. Als Aufsteiger hat sich das Team bemerkenswert schnell in der neuen Umgebung akklimatisiert. Nach insgesamt 20 absolvierten Partien weist die Statistik eine ausgeglichene Bilanz von neun Siegen, zwei Unentschieden und neun Niederlagen auf. Mit einem Torverhältnis von 45:39 und insgesamt 29 gesammelten Punkten steht die Elf stabil im oberen Tabellendrittel. Diese sportliche Substanz bildet das Fundament, auf dem der Trainer nun die finale Phase seiner Amtszeit einleitet, bevor er die Verantwortung in andere Hände übergibt.

Der Fokus auf die verbleibenden zehn Saisonspiele

Trotz der bereits feststehenden Entscheidung für den Sommer denkt der Coach keineswegs an einen vorzeitigen Rückzug oder an ein Nachlassen der Intensität. Vielmehr möchte er die verbleibende Zeit im gewohnten Umfeld in vollen Zügen erleben und sportlich das Maximum herausholen. Roosch betont mit Blick auf das Saisonfinale: „Vor uns liegen noch zehn gemeinsame Spiele, die ich als Trainer bewusst genießen möchte. Gleichzeitig werden wir alles daransetzen, diese erfolgreich zu bestreiten.“ Es ist dieser Ehrgeiz, der den Trainer bis zum letzten Abpfiff antreiben wird, um die laufende Spielzeit zu einem runden und erfolgreichen Abschluss zu führen.

Dankbarkeit für den Rückhalt im Trainerteam

Ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Zeit an der Spitze der Mannschaft war für Roosch stets die Qualität und die Loyalität der Menschen, die ihn täglich unterstützt haben. Er nutzte die Bekanntgabe seines Rücktritts daher auch für eine explizite Würdigung seiner engsten Mitarbeiter. „Ein besonderer Dank gilt meinem Trainerteam für den großen Rückhalt und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit“, ließ er verlauten. Diese Worte zeugen von einem tiefen Verständnis für die Bedeutung von Teamarbeit im modernen Fußball, die über die bloße Taktik auf dem Rasen hinausgeht und die Basis für die erreichten Erfolge in den vergangenen Jahren bildete.

Der Übergang in die sportliche Leitung

Auch wenn die Zeit als Trainer endet, bleibt der Fachverstand von Roosch dem Verein in einer neuen, übergeordneten Rolle erhalten. Ab der kommenden Saison wird er als Sportlicher Leiter bei der SG Union Klosterfelde II fungieren. Dieser Rollenwechsel ermöglicht es ihm, seine Erfahrung auf einer anderen Ebene einzubringen und die strategische Ausrichtung der zweiten Herrenmannschaft weiter zu schärfen. Es ist ein logischer Schritt für den Verein, eine Identifikationsfigur wie ihn in einer Führungsposition zu halten, um die Kontinuität im sportlichen Bereich zu gewährleisten und den Übergang für einen möglichen Nachfolger so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Investition in die Zukunft des Nachwuchsbereichs

Neben der Tätigkeit als Sportlicher Leiter wird Roosch ein weiteres Aufgabenfeld mit noch größerer Intensität bearbeiten. Seine Leidenschaft für die Talentförderung wird in seiner Funktion als Nachwuchsleiter eine zentrale Rolle spielen. Er erklärt hierzu: „Zudem möchte ich meine gesamte Energie verstärkt in meine Aufgabe als Nachwuchsleiter investieren. In diesem Bereich liegt noch viel Entwicklungspotenzial und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Trainern den Verein im Klein- und Großfeldbereich nachhaltig voranzubringen.“ Dieser Fokus auf den Unterbau verdeutlicht den Wunsch, den Verein langfristig und nachhaltig in allen Altersklassen zu stärken.

Die Würdigung durch den gesamten Verein

Die Reaktion des Vereins auf den angekündigten Rückzug ist von tiefem Dank und hoher Wertschätzung geprägt. Die Verantwortlichen ließen keinen Zweifel daran, wie wichtig Roosch für die positive Entwicklung der vergangenen Jahre war. In der offiziellen Stellungnahme hieß es: „Der Verein bedankt sich herzlich bei Franz für sein außergewöhnliches Engagement, seine Leidenschaft und die erfolgreiche Arbeit mit der Mannschaft. Für seine zukünftigen Aufgaben wünschen wir ihm weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“ Mit diesem Dankeschön wird deutlich, dass Roosch nicht nur als Trainer, sondern als Mensch eine Lücke hinterlässt, die nun durch seine neuen Rollen im Verein auf andere Weise gefüllt wird.