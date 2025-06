Eine Abwehrkante mit viel Potential für den FC Memmingen

Der 20-jährige gehörte bei der Illertisser Regionalliga-Reserve mit 29 Einsätzen zum Stammpersonal und erzielte drei Tore für den Landesliga-Vierten. Mit 1,93 Meter bringt der Verteidiger Gardemaß mit. Mijatovic bringt viel Potential mit. Im Nachwuchsbereich sammelte er beim SSV Reutlingen in der U19 sogar Erfahrungen in der U19-Junioren-Bundesliga (13 Einsätze). Anschließend wechselte er zum FC Gundelfingen, wo er als 19-Jähriger zu beachtlichen 27 Einsätzen in der Bayernliga Süd gekommen war. Nun wagt er mit dem FC Memmingen den Sprung in die Regionalliga. "Christian war im Probetraining da und hat uns überzeugt. Er bringt sehr gute Voraussetzungen mit, und wir sind uns sicher, dass er eine starke Entwicklung nehmen wird. Er bekommt natürlich die nötige Zeit. Auf Sicht wird er uns bestimmt weiterhelfen", erklärt Cheftrainer Matthias Günes.

Nach Mohamed Fofanah, Marcelllo Barbera und Kim-Bryan Paschek ist Christian Mjatovic der vierte Neuzugang beim FCM. Die ein oder andere Verstärkung könnte noch dazustoßen, im Großen und Ganzen bleibt der Kader der Allgäuer aber im Vergleich zur Bayernliga-Meistersaison gleich. "Wir wollen bewusst den Kader etwas schlanker halten, um die Durchlässigkeit nach oben zu gewährleisten und unseren Talenten aus dem Nachwuchsbereich die Chance geben, sich zu präsentieren", betont Günes.