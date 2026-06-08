„Eine absolute Wahnsinnssaison“: Thiede krönt starkes Jahr

Mit einem Sieg, viel Stolz und einer großen Feier hat der FC Viktoria Thiede eine außergewöhnliche Saison beendet. Am letzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 setzte sich die Mannschaft von Trainer Yüksel Altinkaya mit 2:0 (0:0) gegen den SV Union Salzgitter durch und machte damit einen erfolgreichen Abschluss einer Spielzeit perfekt, die die Verantwortlichen zu Saisonbeginn so nicht erwartet hatten.

Der Nachmittag begann allerdings zunächst ohne große Höhepunkte. „Das Spiel hat sehr träge und behäbig angefangen“, schilderte Yüksel Altinkaya. „Beide Seiten wollten, doch konnten nicht so richtig.“

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich dennoch eine Begegnung, in der beide Teams unbedingt einen positiven Saisonabschluss erzielen wollten. „Jedoch hat man im Laufe des Spiels gemerkt, dass beide Mannschaften mit aller Macht das Spiel gewinnen wollten und einen positiven Saisonabschluss zu haben.“

Torchancen blieben zunächst Mangelware. „Es gab in der ersten Halbzeit wenig Chancen auf beiden Seiten, wobei wir ein bisschen Chancen plus hatten, wieder wie immer damit fahrlässig umgegangen sind“, sagte Yüksel Altinkaya.

„In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich mehr vom Spiel gehabt“, erklärte der Trainer. Die Überlegenheit zahlte sich schließlich auch auf der Anzeigetafel aus.

In der 75. Minute erlöste Bünyamin Öztürk die Gastgeber mit dem Führungstreffer. Nur zwei Minuten später erhöhte der eingewechselte Tim-Luca Ehlert auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. „Dann haben wir verdient 2:0 gewonnen“, fasste Yüksel Altinkaya zusammen.

Der Erfolg bedeutete nicht nur drei weitere Punkte, sondern auch den perfekten Schlusspunkt unter eine bemerkenswerte Saison. „Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit den drei Punkten. Wir sind auch sehr zufrieden mit dem positiven Ausgang der Saison.“

Besonders die Platzierung erfüllt den Trainer mit großer Freude. Als Aufsteiger beendete der FC Viktoria Thiede die Spielzeit auf Rang vier. Für Yüksel Altinkaya ein Ergebnis, das vor wenigen Monaten kaum jemand erwartet hätte. „Eine Wahnsinnssaison, eine absolute Wahnsinnssaison. Damit haben wir zu Beginn überhaupt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen“, sagte der Coach. Zwar sei das Ziel Klassenerhalt gewesen, doch die Mannschaft habe deutlich mehr erreicht. „Wir waren uns sehr sicher, dass wir die Liga halten, aber dass wir dann am Ende des Tages Vierter werden und somit die beste Mannschaft in der Bezirksliga, der Salzgitter-Vertreter, das ist schon ein unglaublicher Erfolg.“

Entsprechend groß war die Anerkennung für das Team. „Da gratuliere ich der Mannschaft. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft und die Mannschaft kann auch stolz auf sich sein“, betonte Yüksel Altinkaya.

„Zwar ist es kein offizieller Titel, aber die beste Mannschaft aus Salzgitter in der Bezirksliga zu sein, ist, glaube ich, ein großer Erfolg. Insgesamt war die Saison sehr erfolgreich für uns.“

Nach dem Abpfiff wich die Anspannung endgültig der Freude. Der Sieg gegen den SV Union Salzgitter bildete den passenden Rahmen für einen emotionalen Saisonabschluss. „Mit dem 2:0, mit dem Sieg, war es auch ein super Ausklang“, sagte Yüksel Altinkaya.

Anschließend wurde gemeinsam gefeiert und Abschied genommen. „Wir haben uns auch ordentlich krachen lassen danach. Wir haben unsere scheidenden Mitspieler verabschiedet, jeweils immer Spalier gestanden. Die haben auch alle gespielt.“

So endete eine Saison, die beim FC Viktoria Thiede noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Für den Trainer stand fest: „Es war insgesamt wirklich ein wunderschöner Abschluss.“