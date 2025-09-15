– Foto: Robert Gertzen

"Eine absolute unnötige Niederlage" - Schüttorf schlägt Dinklage Schüttorf bleibt an der Tabellenspitze dran Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems TV Dinklage FC Schüttorf

Im Spitzenspiel zwischen dem FC Schüttorf und dem TV Dinklage machten die Gäste vieles richtig, konnten im Endeffekt aber keine Punkte zurück mit nach Dinklage nehmen. Der FC Schüttorf hingegen feierte den dritten Sieg in Serie

Luis Haack brachte Schüttorf in der 22. Minute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Rivaldo Mitkov der Ausgleich für Dinklage (45.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Timo Bardenhorst (58.) spielte Schüttorf über eine halbe Stunde in Unterzahl. Dennoch erzielte Joker Helge Pollmann in der 68. Minute den Siegtreffer.

„Eine absolut unnötige Niederlage. Über 90 Minuten eine dominante Vorstellung von meinem Team. Uns fehlen einfach die letzten Prozente im nächsten Entwicklungsschritt“, ärgerte sich Dinklage-Trainer Tobias Langemeyer. Sein Team ließ vor allem in der zweiten Halbzeit einige gute Chancen liegen. „Unerklärlich nach der Überzahl, dass wir dann nicht wirklich weiter Fußball spielen. Schüttorf macht aus zwei Standardsituationen, zwei Tore – da merkt man einfach, wie abgeklärt Schüttorf auch ist.“ Schüttorf hingegen zeigte große Effizienz. „Wir haben uns mit dem aggressiven Angriffspressing von Dinklage vor der Pause schwergetan. In Überzahl konnten sie später aber keinen entscheidenden Druck entwickeln. Am Ende steht für uns ein hart erarbeiteter Sieg“, bilanzierte Co-Trainer Dennis Große Vennekate.