"Eine Abschlussfeier findet noch am kommenden Sonntag statt" FuPa stellt Meister vor: Die SGM Birkmannsweiler/Steinach feiert vorzeitige Meisterschaft in der Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall und steigt in die Regionenliga auf. von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Die SGM Birkmannsweiler/Steinach steht einen Spieltag vor Saisonende uneinholbar an der Tabellenspitze der Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Nach einer starken Spielzeit ohne eine einzige Niederlage blickt Trainer Heiko Sigle auf die Gründe für den Erfolg, den herausragenden Teamgeist und die anstehenden Herausforderungen in der Regionenliga.

Ausgiebiger Jubel nach dem entscheidenden Sieg

Die Erleichterung und Freude im Lager der SGM Birkmannsweiler/Steinach sind nach dem jüngsten Erfolg spürbar. Nachdem der vorzeitige Titelgewinn perfekt gemacht wurde, ließen die Spielerinnen ihren Emotionen freien Lauf. „Nach dem Sieg am vergangenen Sonntag haben wir natürlich ausgiebig gefeiert, eine Abschlussfeier findet noch am kommenden Sonntag statt“, berichtet Trainer Heiko Sigle gegenüber FuPa. Die Grundlage für diese Feierlichkeiten legte das Team durch eine beeindruckende Konstanz über die gesamte Spielzeit hinweg. Eine makellose Bilanz an der Tabellenspitze

Ein Blick auf das Klassement verdeutlicht die sportliche Dominanz der Spielgemeinschaft in der Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Bei nur noch einem ausstehenden Spieltag führt die Mannschaft die Tabelle mit 43 Punkten unangefochten an. Aus den bisherigen 15 Partien holte das Team 14 Siege und ein Unentschieden, während die Niederlagen-Spalte eine stolze Null aufweist. Mit einem Torverhältnis von 44:7 stellt der Tabellenführer zudem eine stabile Defensive. Der direkte Verfolger, der TV Oeffingen, liegt mit 37 Punkten und einer Bilanz von 12 Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen bei 50:30 Toren mit sechs Zählern zurück. Kontinuierliche Entwicklung und angepasste Ziele Dass es in dieser Saison für ganz oben reichen würde, war zu Beginn der Runde noch nicht fest eingeplant. Nach einem fünften Platz in der vergangenen Spielzeit steckte sich die Mannschaft die Ziele jedoch bewusst etwas höher. „Unser Saisonziel hatten wir zu Beginn der Runde im Kreise der Mannschaft definiert: Wir wollten im oberen Drittel mitspielen. Nach der tollen Vorsaison mit Platz 5 haben wir unser gemeinsames Ziel nach oben angepasst“, erklärt Heiko Sigle. Ausschlaggebend dafür war auch der qualitative Zuwachs im Kader. Der Trainer lobt die Entwicklung der letzten 24 Monate ausdrücklich: „Die Mannschaft hat in den vergangenen beiden Jahren eine tolle Entwicklung gemacht, die Neuzugänge waren eine absolute Bereicherung und Glücksfälle für uns, sowohl fußballerisch als auch charakterlich, das hat sofort gepasst.“ Kaderbreite und ausgeprägte Disziplin als Erfolgsfaktoren Der Schlüssel zum Titelgewinn lag laut dem Trainer vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit und der Fähigkeit, Rückschläge aufzufangen. Das Team erwies sich über die Monate hinweg als resistent gegen personelle Engpässe. „Wir haben einen ausgeglichenen Kader in der Breite, so konnten wir verletzungsbedingte Ausfälle immer kompensieren“, betont der Coach. Ein weiterer Pluspunkt sei die Unabhängigkeit von einzelnen Akteurinnen gewesen: „Zudem sind wir nicht so ‚abhängig‘ von einzelnen Spielerinnen, sondern konnten Verantwortung auf viele Schultern verteilen.“ Hinzu kam die tadellose Einstellung der Fußballerinnen: „Des Weiteren ist das Team unheimlich ehrgeizig und diszipliniert, sowohl auf als auch neben dem Sportplatz, im Spiel und auch im Training.“

– Foto: Joachim Koschler