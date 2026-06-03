Die SGM Birkmannsweiler/Steinach steht einen Spieltag vor Saisonende uneinholbar an der Tabellenspitze der Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Nach einer starken Spielzeit ohne eine einzige Niederlage blickt Trainer Heiko Sigle auf die Gründe für den Erfolg, den herausragenden Teamgeist und die anstehenden Herausforderungen in der Regionenliga.
Ausgiebiger Jubel nach dem entscheidenden Sieg
Die Erleichterung und Freude im Lager der SGM Birkmannsweiler/Steinach sind nach dem jüngsten Erfolg spürbar. Nachdem der vorzeitige Titelgewinn perfekt gemacht wurde, ließen die Spielerinnen ihren Emotionen freien Lauf. „Nach dem Sieg am vergangenen Sonntag haben wir natürlich ausgiebig gefeiert, eine Abschlussfeier findet noch am kommenden Sonntag statt“, berichtet Trainer Heiko Sigle gegenüber FuPa. Die Grundlage für diese Feierlichkeiten legte das Team durch eine beeindruckende Konstanz über die gesamte Spielzeit hinweg.
Eine makellose Bilanz an der Tabellenspitze
Ein Blick auf das Klassement verdeutlicht die sportliche Dominanz der Spielgemeinschaft in der Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Bei nur noch einem ausstehenden Spieltag führt die Mannschaft die Tabelle mit 43 Punkten unangefochten an. Aus den bisherigen 15 Partien holte das Team 14 Siege und ein Unentschieden, während die Niederlagen-Spalte eine stolze Null aufweist. Mit einem Torverhältnis von 44:7 stellt der Tabellenführer zudem eine stabile Defensive. Der direkte Verfolger, der TV Oeffingen, liegt mit 37 Punkten und einer Bilanz von 12 Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen bei 50:30 Toren mit sechs Zählern zurück.
Kontinuierliche Entwicklung und angepasste Ziele
Dass es in dieser Saison für ganz oben reichen würde, war zu Beginn der Runde noch nicht fest eingeplant. Nach einem fünften Platz in der vergangenen Spielzeit steckte sich die Mannschaft die Ziele jedoch bewusst etwas höher. „Unser Saisonziel hatten wir zu Beginn der Runde im Kreise der Mannschaft definiert: Wir wollten im oberen Drittel mitspielen. Nach der tollen Vorsaison mit Platz 5 haben wir unser gemeinsames Ziel nach oben angepasst“, erklärt Heiko Sigle.
Ausschlaggebend dafür war auch der qualitative Zuwachs im Kader. Der Trainer lobt die Entwicklung der letzten 24 Monate ausdrücklich: „Die Mannschaft hat in den vergangenen beiden Jahren eine tolle Entwicklung gemacht, die Neuzugänge waren eine absolute Bereicherung und Glücksfälle für uns, sowohl fußballerisch als auch charakterlich, das hat sofort gepasst.“
Kaderbreite und ausgeprägte Disziplin als Erfolgsfaktoren
Der Schlüssel zum Titelgewinn lag laut dem Trainer vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit und der Fähigkeit, Rückschläge aufzufangen. Das Team erwies sich über die Monate hinweg als resistent gegen personelle Engpässe. „Wir haben einen ausgeglichenen Kader in der Breite, so konnten wir verletzungsbedingte Ausfälle immer kompensieren“, betont der Coach.
Ein weiterer Pluspunkt sei die Unabhängigkeit von einzelnen Akteurinnen gewesen: „Zudem sind wir nicht so ‚abhängig‘ von einzelnen Spielerinnen, sondern konnten Verantwortung auf viele Schultern verteilen.“ Hinzu kam die tadellose Einstellung der Fußballerinnen: „Des Weiteren ist das Team unheimlich ehrgeizig und diszipliniert, sowohl auf als auch neben dem Sportplatz, im Spiel und auch im Training.“
Starke Kameradschaft und funktionierendes Umfeld
Neben den sportlichen Faktoren stimmte bei der Spielgemeinschaft auch das gesamte Gefüge hinter den Kulissen. Das Team zeichne sich durch eine bemerkenswerte mentale Stärke aus, die gerade in engen Phasen den Unterschied ausmachte. „Wir haben eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und jüngeren Talenten, das Team ist unheimlich ehrgeizig und die Kameradschaft unschlagbar“, führt Heiko Sigle weiter aus.
Diese Resilienz zeigte sich auch auf dem Platz: „In vermeintlich stressigen Situationen kommt auch keine Hektik auf und wir besinnen uns auf unsere Stärken.“ Einen großen Anteil am Erfolg schreibt der Trainer zudem dem Organisationsteam und seinen Kollegen zu: „Unsere Spielleiterinnen und das Orgateam leisten perfekte Arbeit - Kim Wolf und Corinna Pfleiderer, zudem harmonieren wir im Trainerteam - Alexandra Hinterkopf und Heiko Sigle - sehr gut.“
Entspannung auf der Finca und Annahme des Aufstiegsrechts
Nach den anstrengenden Wochen der Saison steht für die Meistermannschaft bald die wohlverdiente Erholung an, bevor das Abenteuer in der Regionenliga beginnt. Die Planungen für den Sommer stehen bereits fest. „Für Ende Juni haben wir uns ein paar Tage eine Finca gemietet, hier werden wir die Sonne genießen und vielleicht ein paar Momente der abgelaufenen Saison Revue passieren lassen“, freut sich der Trainer auf die gemeinsame Zeit. Der Schritt in die nächsthöhere Spielklasse ist derweil beschlossene Sache. Am Aufstieg in die Regionenliga gibt es keine Zweifel: „Wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen.“
Kaderveränderungen für die neue Spielklasse
Hinter den Kulissen läuft die Organisation für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren, da das Team veränderte Gesichter sehen wird. Der Umbruch im Kader fällt durchaus spürbar aus. „Wir werden leider einige Abgänge, altershalber und verletzungsbedingt, haben“, bedauert Heiko Sigle die personellen Verluste.
Gleichzeitig vermeldet der Verein erste Vollzüge bei den personellen Planungen: „Bis dato haben wir 2 Neuzugänge von außerhalb sowie eine talentierte Spielerin aus der eigenen Jugend.“ Abgeschlossen sind die Aktivitäten auf dem Transfermarkt damit jedoch noch nicht: „Des Weiteren bemühen wir uns aber noch um weitere Verstärkungen für das Team.“
Das primäre Ziel bleibt der Klassenerhalt
Mit dem Aufstieg verändern sich naturgemäß auch die sportlichen Anforderungen. Für die anstehende Saison 2026/2027 bleibt der Trainer daher realistisch und setzt auf bewährte Prozesse bei der Zielsetzung. „Unser Saisonziel 2026/2027 werden wir wieder im Kreise unseres Teams definieren, als Aufsteiger muss immer der Nichtabstieg Vorrang haben“, gibt Heiko Sigle die Marschroute vor. Dennoch blickt der Trainer mit Neugier auf die internen Gespräche und die Dynamik in der Mannschaft: „Das Trainerteam ist aber selbst gespannt, wie wir im Team das neue Saisonziel definieren werden.“