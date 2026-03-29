Eine Absage, eine Verlegung und der nächste Nörvenich-Sieg

Wichtiges Nachholspiel für Barmen. – Foto: Juline Mittag

Update: Zwei klare Angelegenheiten in der Kreisliga A Düren: Der BC Oberzier ließ Schlusslicht Rhenania Lohn beim 6:0 keine Chance. Spitzenreiter VfVuJ Winden setzte sich zudem deutlich bei Borussia Freialdenhoven durch und verschärfte die Lage der Gastgeber.

Kreisliga A Düren: Vor dem 21. Spieltag geht der Abstiegskampf mit Nachholspielen bei Salingia Barmen und Rhenania Lohn in die nächste Runde. Am Wochenende steigt dann das direkte Duell der beiden Kellerkinder, zudem empfängt Borussia Freialdenhoven Tabellenführer VfVuJ Winden.

Salingia Barmen ging kurz vor der Pause in Führung: Mykhailo Torkot traf in der 43. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel schlug Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln zurück. Kevin Peters erzielte zunächst in der 59. Minute den Ausgleich, ehe er in der Schlussphase erneut zur Stelle war und in der 85. Minute das 2:1 markierte. Damit drehte Huchem-Stammeln die Partie und zieht in der Tabelle an Borussia Freialdenhoven und FC Düren 77 vorbei.

Im Nachholspiel wurde der BC Oberzier seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich beim Tabellenletzten Rhenania Lohn klar durch. Nach torloser Anfangsphase brachte Baran Gedik die Gäste in der 38. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Marvin Kornetzky, ehe Fabian Wirtz noch vor der Pause auf 3:0 stellte (45.+3). Auch im zweiten Durchgang blieb Oberzier überlegen: Furkan Topal (57.), erneut Kornetzky (77.) und Luca Wantke (86.) sorgten für den deutlichen 6:0-Endstand. Mit dem Sieg festigt Oberzier seine Position im oberen Tabellenbereich und springt auf Rang zwei. Der 21. Spieltag

Tabellenführer VfVuJ Winden setzte bei Borussia Freialdenhoven früh ein Zeichen. Obed Edom Mavungu traf bereits in der 5. Minute zur Führung, Ioannis Deligiannidis legte nach einer halben Stunde nach. Zwar verkürzte Dominik Baczewski nur wenig später, doch im weiteren Verlauf behielt Winden die Kontrolle. In der Schlussphase sorgten Justin Eismar (82.) und erneut Mavungu (90.+2) für klare Verhältnisse. Für Freialdenhoven bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag und die insgesamt vier Pleite in Serie, während Winden seine Spitzenposition untermauert.

Spieltext Frenz - SC Jülich/SV Ho...

Spieltext Lohn - Barmen

Spieltext Welldorf - Golzheim

Spieltext Koslar - Nörvenich

Spieltext Burgwart - Düren 77

Spieltext Oberzier - SW Düren

Spieltext H.-Stammeln - Wenau

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

Nach dem kommenden Wochenende ruht der Spielbetrieb der Kreisliga A über Ostern.

22. Spieltag

Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier

So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz

So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar

So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn



23. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau

Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen

So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77

So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden

So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim

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