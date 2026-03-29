 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Eine Absage, eine Verlegung und der nächste Nörvenich-Sieg

Kreisliga A Düren: BC Oberzier schlägt Rhenania Lohn 6:0 im Nachholspiel, VfVuJ Winden gewinnt 4:1 bei Borussia Freialdenhoven, Doppelpack von Obed Edom Mavungu, Treffer von Marvin Kornetzky

von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Wichtiges Nachholspiel für Barmen.
Wichtiges Nachholspiel für Barmen. – Foto: Juline Mittag

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Kreisliga A Düren: Vor dem 21. Spieltag geht der Abstiegskampf mit Nachholspielen bei Salingia Barmen und Rhenania Lohn in die nächste Runde. Am Wochenende steigt dann das direkte Duell der beiden Kellerkinder, zudem empfängt Borussia Freialdenhoven Tabellenführer VfVuJ Winden.

Update: Zwei klare Angelegenheiten in der Kreisliga A Düren: Der BC Oberzier ließ Schlusslicht Rhenania Lohn beim 6:0 keine Chance. Spitzenreiter VfVuJ Winden setzte sich zudem deutlich bei Borussia Freialdenhoven durch und verschärfte die Lage der Gastgeber.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiele in der Kreisliga A Düren

Mi., 25.03.2026, 19:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
1
2
Abpfiff

Salingia Barmen ging kurz vor der Pause in Führung: Mykhailo Torkot traf in der 43. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel schlug Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln zurück. Kevin Peters erzielte zunächst in der 59. Minute den Ausgleich, ehe er in der Schlussphase erneut zur Stelle war und in der 85. Minute das 2:1 markierte. Damit drehte Huchem-Stammeln die Partie und zieht in der Tabelle an Borussia Freialdenhoven und FC Düren 77 vorbei.

Do., 26.03.2026, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
0
6
Abpfiff

Im Nachholspiel wurde der BC Oberzier seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich beim Tabellenletzten Rhenania Lohn klar durch. Nach torloser Anfangsphase brachte Baran Gedik die Gäste in der 38. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Marvin Kornetzky, ehe Fabian Wirtz noch vor der Pause auf 3:0 stellte (45.+3). Auch im zweiten Durchgang blieb Oberzier überlegen: Furkan Topal (57.), erneut Kornetzky (77.) und Luca Wantke (86.) sorgten für den deutlichen 6:0-Endstand. Mit dem Sieg festigt Oberzier seine Position im oberen Tabellenbereich und springt auf Rang zwei.

Der 21. Spieltag

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
1
4
Abpfiff
Tabellenführer VfVuJ Winden setzte bei Borussia Freialdenhoven früh ein Zeichen. Obed Edom Mavungu traf bereits in der 5. Minute zur Führung, Ioannis Deligiannidis legte nach einer halben Stunde nach. Zwar verkürzte Dominik Baczewski nur wenig später, doch im weiteren Verlauf behielt Winden die Kontrolle. In der Schlussphase sorgten Justin Eismar (82.) und erneut Mavungu (90.+2) für klare Verhältnisse. Für Freialdenhoven bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag und die insgesamt vier Pleite in Serie, während Winden seine Spitzenposition untermauert.

Mi., 08.04.2026, 20:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
20:00live
Spieltext Frenz - SC Jülich/SV Ho...

Heute, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
1
6
Abpfiff
Spieltext Lohn - Barmen

Gestern, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
2
2
Abpfiff
Spieltext Welldorf - Golzheim

Gestern, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
0
2
Abpfiff
Spieltext Koslar - Nörvenich

Heute, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Abgesagt
Spieltext Burgwart - Düren 77

Heute, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
1
2
Abpfiff
Spieltext Oberzier - SW Düren

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
1
1
Abpfiff
Spieltext H.-Stammeln - Wenau

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

Nach dem kommenden Wochenende ruht der Spielbetrieb der Kreisliga A über Ostern.

22. Spieltag
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar
So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn

23. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen
So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77
So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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