Eine Absage, eine Verlegung und der nächste Nörvenich-Sieg

Kreisliga A Düren: Vor dem 21. Spieltag geht der Abstiegskampf mit Nachholspielen bei Salingia Barmen und Rhenania Lohn in die nächste Runde. Am Wochenende steigt dann das direkte Duell der beiden Kellerkinder, zudem empfängt Borussia Freialdenhoven Tabellenführer VfVuJ Winden.
Update: Zwei klare Angelegenheiten in der Kreisliga A Düren: Der BC Oberzier ließ Schlusslicht Rhenania Lohn beim 6:0 keine Chance. Spitzenreiter VfVuJ Winden setzte sich zudem deutlich bei Borussia Freialdenhoven durch und verschärfte die Lage der Gastgeber.
Im Nachholspiel wurde der BC Oberzier seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich beim Tabellenletzten Rhenania Lohn klar durch. Nach torloser Anfangsphase brachte Baran Gedik die Gäste in der 38. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Marvin Kornetzky, ehe Fabian Wirtz noch vor der Pause auf 3:0 stellte (45.+3). Auch im zweiten Durchgang blieb Oberzier überlegen: Furkan Topal (57.), erneut Kornetzky (77.) und Luca Wantke (86.) sorgten für den deutlichen 6:0-Endstand. Mit dem Sieg festigt Oberzier seine Position im oberen Tabellenbereich und springt auf Rang zwei.
Nach dem kommenden Wochenende ruht der Spielbetrieb der Kreisliga A über Ostern.
22. Spieltag
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar
So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn
23. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen
So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77
So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim