Eine 2:0-Führung fast noch verspielt Nach dem letzten Erfolg auf heimischen Rasen stand diese Woche für die VfB-Kicker ein Auswärtsspiel beim FSV Grün-Weiß Stadtroda an.

Von Beginn an gab man den Ton an und kontrollierte das Spiel. Die neu formierte Viererkette schaffte es fast durchgängig allen Offensivbemühungen der Hausherren zu trotzen. Nach sieben Minuten ging der VfB verdient in Führung. Ein schönes Zuspiel in die Spitze nutze D. Bursuc eiskalt zu frühen Führung. Stadtroda kam trotz guter Defensivleistung der Gäste immer wieder zu einzelnen Chancen, die beste gab es durch F. Klinger, welcher einen Handelfmeter über das Tor jagte.

Pößneck schaffte es die knappe Führung mit in den zweiten Durchgang zu nehmen. Gleich nach Wiederanpfiff konnte man sogar auf 2:0 erhöhen. Ein Angriff über die linke Seite, C. Stahl flankte in den Sechzehner, wo P. Wollnitzke den Ball im eigenen Tor versenkte. Stadtroda wurde nun etwas aktiver und versuchte sich durch lange Bälle in die Schnittstelle der VfB-Abwehr vors Tor zu spielen. Die Gastgeber hatten damit in der 57. Minute erfolg, als M. Peisker alleine vor dem VfB Gehäuse auftauchte und den Anschlusstreffer erzielte. Stadtroda hatte nun die Oberhand und wurde vor allem bei Standarts immer wieder gefährlich. In der 65. Minute landete der Ball nach einem Gewühl im Sechzehner bei F. Klinger, welcher die Kugel nur noch ins leere Tor schieben musste. Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt verdient, man konnte sogar froh sein, dass man bis dato noch einen Punkt in der Hand hatte. Pößneck versuchte sich wieder ins Spiel zu bringen, aber die Angriffe blieben letztendlich erfolglos. Ein möglicher Handelfmeter wurde dem VfB an diesem Tag ebenfalls verwehrt. Zum Ende blieb das 2:2 stehen und man muss mit dem Unentschieden zufrieden sein.