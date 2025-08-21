– Foto: Andreas Hannig

Eindrucksvoller Auftritt: Elstorf vorübergehend an der Tabellenspitze Bezirksliga Lüneburg 2: Krolikowski bringt den TSV vom Punkt in die Spur, Joker Claasen vollendet Geistesblitz

Zumindest bis Sonntag steht der TSV Elstorf dort, wo er auch am Ende der Saison sein will - an der Tabellenspitze. Am Donnerstagabend setzte der Meisterschaftsanwärter in der Bezirksliga Lüneburg 2 zur Eröffnung des 3. Spieltags beim FC Jesteburg-Bendestorf ein kleines Ausrufezeichen und überzeugte mit viel Souveränität.

Insgesamt finden sich die Abläufe bei den Elstorfern immer besser, die auch auf dem engen Platz sehr diszipliniert aus ihrer Dreierkette mit den beiden Schienenspielern Jonas Lancker und Claas Meier agierten. Letzterer war es auch, der einem Ball von Melvin Krolikowski nachging, vor JesBe-Keeper Marvin Burghard an die Kugel kam und vom Torhüter abgeräumt wurde. Krolikowski übernahm die Verantwortung vom Punkt und schob das Leder souverän ins rechte Eck (12.). Anschließend ging es für den sichtlich benommenen Burghard nach dem Zusammenprall mit Meier nicht weiter, sodass Torwarttrainer Philipp Wilke den Platz zwischen den Pfosten übernehmen musste. Über die Verletzungsunterbrechung verlor Elstorf kurz ein wenig die klare Spielkontrolle und ließ die Hausherren besser in die Partie kommen. Deswegen legte der TSV zum richtigen Zeitpunkt nach: Genterczewsky gab das Spielgerät von der Grundlinie zurück auf Sam-Jeremy Siewert, der den Ball aus kurzer Distanz wuchtig unter den Querbalken feuerte (32.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Elstorf die Schlagzahl wieder mehr und bediente sich nach einer guten Möglichkeit von Genterczewsky (47.) doch eines Standards für die Vorentscheidung. Kapitän Dustin Jahn beförderte einen Freistoß aus 25 Metern halbrechter Position mithilfe des Innenpfostens über die Linie (53.). Schließlich machten die Mannschaft von Trainer Michel Welke über einen schnellausgeführten Freistoß den Deckel drauf: Siewert schickte Lancker in die Spur, der herrlich für den eingewechselten Michel Ben Claasen auflegte (72.). Zumindest das Schlusswort sicherten sich kämpfende Bendestorfer durch Anton von der Lieth (83.). Elstorf führt die Bezirksliga Lüneburg 2 damit vorerst bis zum Sonntag an, wenn Eintracht Munster, der TVJahn Schneverdingen II, der VfL Westercelle, die SG Estetal und der Buchholzer FC zumindest in der Theorie wieder an den Grün-Weißen vorbeiziehen könnten. JesBe bleibt nach den beiden Startsiegen als Tabellenvierter in einer guten Position.