Eindrucksvoller Auftritt: Elstorf vorübergehend an der Tabellenspitze

Zumindest bis Sonntag steht der TSV Elstorf dort, wo er auch am Ende der Saison sein will - an der Tabellenspitze. Am Donnerstagabend setzte der Meisterschaftsanwärter in der Bezirksliga Lüneburg 2 zur Eröffnung des 3. Spieltags beim FC Jesteburg-Bendestorf ein kleines Ausrufezeichen und überzeugte mit viel Souveränität.
Insgesamt finden sich die Abläufe bei den Elstorfern immer besser, die auch auf dem engen Platz sehr diszipliniert aus ihrer Dreierkette mit den beiden Schienenspielern Jonas Lancker und Claas Meier agierten. Letzterer war es auch, der einem Ball von Melvin Krolikowski nachging, vor JesBe-Keeper Marvin Burghard an die Kugel kam und vom Torhüter abgeräumt wurde. Krolikowski übernahm die Verantwortung vom Punkt und schob das Leder souverän ins rechte Eck (12.).
Anschließend ging es für den sichtlich benommenen Burghard nach dem Zusammenprall mit Meier nicht weiter, sodass Torwarttrainer Philipp Wilke den Platz zwischen den Pfosten übernehmen musste. Über die Verletzungsunterbrechung verlor Elstorf kurz ein wenig die klare Spielkontrolle und ließ die Hausherren besser in die Partie kommen. Deswegen legte der TSV zum richtigen Zeitpunkt nach: Genterczewsky gab das Spielgerät von der Grundlinie zurück auf Sam-Jeremy Siewert, der den Ball aus kurzer Distanz wuchtig unter den Querbalken feuerte (32.).
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Elstorf die Schlagzahl wieder mehr und bediente sich nach einer guten Möglichkeit von Genterczewsky (47.) doch eines Standards für die Vorentscheidung. Kapitän Dustin Jahn beförderte einen Freistoß aus 25 Metern halbrechter Position mithilfe des Innenpfostens über die Linie (53.). Schließlich machten die Mannschaft von Trainer Michel Welke über einen schnellausgeführten Freistoß den Deckel drauf: Siewert schickte Lancker in die Spur, der herrlich für den eingewechselten Michel Ben Claasen auflegte (72.). Zumindest das Schlusswort sicherten sich kämpfende Bendestorfer durch Anton von der Lieth (83.).
Elstorf führt die Bezirksliga Lüneburg 2 damit vorerst bis zum Sonntag an, wenn Eintracht Munster, der TVJahn Schneverdingen II, der VfL Westercelle, die SG Estetal und der Buchholzer FC zumindest in der Theorie wieder an den Grün-Weißen vorbeiziehen könnten. JesBe bleibt nach den beiden Startsiegen als Tabellenvierter in einer guten Position.
JesBe-Co-Trainer Tim Dohnke: “Es war klar, dass sie uns auf dem kleinen Platz stressen werden. Wir haben alles versucht rauszuhauen, von den vorgenommenen 105 aber nur die 95 Prozent auf den Platz bekommen. Wenn wir einen oder zwei Meter zu weit weg waren, haben sie zu gute Fußballer in ihren Reihen. Auch wenn zahlreiche Spieler heute gefehlt haben, hatten wir noch eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz, weswegen ich uns auf dem richtigen Weg sehe. Für ganz oben wird’s nicht reichen, wir wollen schnellstmöglich so viele Punkte sammeln, dass wir mit unten nichts zu tun haben.“
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Ich habe den Jungs eben gesagt, und das soll nicht arrogant klingen, dass mich das Gegentor ankotzt, weil wir abschalten und nicht voll auf Antenne sind. Im nächsten Satz habe ich ihnen gesagt, dass sie sich jetzt freuen dürfen. Wir haben gegen eine Mannschaft, die vorher beide Spiele gewonnen hat, klar mit 4:1 und verdient gewonnen. Vielleicht müssen wir auch noch mehr Tore machen, von daher bin ich mit dem Ergebnis wieder nicht so sehr aber insgesamt schon zufrieden. Wir waren heute schon variabler als in den letzten Wochen.“