Eindeutiges Gipfeltreffen in Schwalmstadt – FeLoNi überrascht

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der 21. Spieltag hat die Gruppenliga Kassel 1 an mehreren Stellen kräftig durchgeschüttelt. 1. FC Schwalmstadt baute die Führung an der Spitze gegen TSV Korbach aus, FSG Gudensberg erledigte seine Pflicht gegen TuSpo Mengeringhausen, und dahinter schoben sich SC Edermünde und SG Neukirchen/Röllshausen wieder dichter an die Spitzengruppe heran. Im Keller sorgte vor allem FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz in Altenlotheim für ein Ausrufezeichen.

Die FSG Gudensberg tat sich gegen Schlusslicht TuSpo Mengeringhausen bis tief in die zweite Halbzeit hinein schwerer, als es das Endergebnis vermuten lässt. Erst nach dem 2:0 in der 73. Minute brach die Partie aus Sicht der Gastgeber endgültig auf, danach traf Gudensberg noch viermal und gewann am Ende 6:1. Für Mengeringhausen, das laut Zusatzinfo bis dahin ordentlich dagegenhielt und personell kaum nachlegte, wurde der Kräfteverschleiß in der Schlussphase zum Problem. Gudensberg festigte damit Rang zwei, Mengeringhausen bleibt trotz des Achtungserfolgs der Vorwoche Letzter.

Schon vor der Pause klar

Im Verfolgerduell bei Wolfhagen II setzte der SC Edermünde das nächste dicke Ausrufezeichen. Nach offenem Beginn und dem zwischenzeitlichen 1:1 der Wölfe zogen die Gäste noch vor der Pause auf 4:1 davon und gewannen am Ende klar mit 5:1. Vor allem Leroy Bawuah und Jonathan Mertsch prägten den Auftritt der Gäste, die mit dem Sieg auf Rang vier sprangen. Wolfhagen hielt phasenweise mit, wurde für seine beste Phase aber nicht belohnt. Mehr zum Spiel hier. Unsicherheiten genutzt Gestern, 15:00 Uhr VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach SG Schauenburg Schauenburg 1 4 Abpfiff Die SG Schauenburg gewann beim VfB Schrecksbach mit 4:1 und untermauerte damit ihren Platz im oberen Mittelfeld. Früh brachte Luca Johannes Riehl die Gäste auf Kurs, später sorgten Felix Simon und Max Heinemann dafür, dass Schauenburg die Partie noch vor der Pause wieder klar auf seine Seite zog. Schrecksbach kam zwar zwischenzeitlich auf 1:2 heran, blieb insgesamt aber zu anfällig. Für die Gastgeber wird die Lage im Tabellenkeller damit immer ernster. Überraschungscoup geglückt Gestern, 15:00 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz FV FeLoNi 1 4 Abpfiff Für die größte Überraschung des Spieltags sorgte FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz. Beim TSV Altenlotheim gewann FeLoNi mit 4:1 und sammelte damit drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach dem frühen 0:2 und den Platzverweis für die Gatsgeber kam Altenlotheim zwar noch einmal heran, doch im zweiten Durchgang setzte FeLoNi die entscheidenden Nadelstiche. Für den TSV ist es nach dem 0:3 gegen Homberg der nächste Rückschlag, FeLoNi hält dagegen den Kontakt zu den Teams davor.

Rettung nach Fehlstart

Zwischen dem Melsunger FV und Brunslar/Wolfershausen entwickelte sich ein Hin und Her, das erst spät seinen Schlusspunkt fand. Brunslar lag zweimal vorn, Melsungen kam jeweils zurück und rettete durch Sebastian Vollgraf in der 89. Minute noch das 3:3. Für die Gäste ist es trotz des späten Ausgleichs ein ordentlicher Punkt, weil sie in einem direkten Duell im unteren Mittelfeld erneut Widerstandsfähigkeit zeigten. Melsungen verpasste dagegen die Chance, sich klarer abzusetzen.

Am Ende knapp

Die SG Neukirchen/Röllshausen meldete sich mit einem 4:2 beim FC Homberg zurück. Matchwinner war Edvin Gering, der mit einem lupenreinen Hattrick binnen 14 Minuten die Partie schon vor der Pause fast entschied. Homberg kam durch Nico Brandt zwar noch einmal auf 2:3 heran, doch Jan Philipp Selentschik machte den Auswärtssieg in der Schlussphase fest. Neukirchen bleibt damit in Schlagdistanz zu Edermünde und Altenlotheim, Homberg verpasste den nächsten Schritt aus dem Keller. Schwalmstadt zieht davon

Der 1. FC Schwalmstadt setzte im Spitzenspiel gegen den TSV Korbach das deutlichste Zeichen. Zwar gingen die Gäste durch Sven Leonhardt in Führung, doch Schwalmstadt drehte die Partie durch zwei Treffer von Marius Eifert und legte in der Schlussphase durch Niko Pepic und Francis Ngwa Che noch zum 4:1 nach. Damit bleibt der Tabellenführer nicht nur klar auf Kurs, sondern baute seinen Vorsprung auf Rang zwei weiter aus. Korbach hielt lange gut mit, am Ende fiel das Ergebnis aber klar zugunsten des Primus aus.

Spät zugeschlagen