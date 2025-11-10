Eindeutiger Derbysieg für den SVW

In einer einseitigen Partie holte sich der Gast aus Wagenhofen, 2 km südlich vom Spielort, einen klaren und verdienten 7:0 Auswärtssieg. Bei regnerischem Wetter und somit schwierigen Bodenverhältnissen schafften die Gäste ihre vielen Chancen in drei Treffern durch 2x Neff M. und Lange J. zu erzielen. In der zweiten Hälfte ergab sich das gleiche Bild, der SVW machte das Spiel und die Heimmannschaft hatte kaum Offensivaktionen. Die Folge waren vier weitere Treffer durch die Gäste aus Wagenhofen (Neff M., Bauch M. Lindemann E. und Knott M.), dass dann auch den Endstand bedeutete (7:0).