Einbruch und Zerstörung beim FC Concordia Hildesheim

Hildesheim – Die Vereinsanlage des FC Concordia Hildesheim ist innerhalb von nur zehn Tagen zweimal Ziel mutwilliger Zerstörung geworden. Die Verantwortlichen des Klubs sprechen von „Jahrzehnten an Herzensblut“, die mit den Angriffen auf das Gelände zerstört worden seien. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni 2025. In der Zeit zwischen 19 Uhr abends und 9 Uhr morgens drangen Unbekannte in den Kabinentrakt ein und hinterließen dort massive Schäden. Mehrere Türen wurden aufgebrochen, entwendet wurden unter anderem eine JBL PartyBox, Werkzeug und ein verpackter Raclette-Grill. Zudem wurde beim Versuch, ein Fahrrad zu entwenden, dessen Reifen beschädigt. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich laut Verein auf maximal 2.000 Euro. Der verursachte Sachschaden hingegen liegt im fünfstelligen Bereich.

Nur wenige Tage später, am Morgen des 23. Juni, kam es zur nächsten Eskalation. Gegen 5:45 Uhr informierte der Sicherheitsdienst den Verein über erneuten unbefugten Zutritt. Diesmal wurden laut Polizei mit einem Trecker oder Radlader das Eingangstor sowie Teile des Gebäudes zerstört. „Das, was die Personen diesmal jedoch anrichteten, übertrumpft alles“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der Kabinentrakt wurde erneut beschädigt, ins Vereinsheim selbst gelangten die Täter auch dieses Mal nicht.



Über das Motiv herrscht beim FC Concordia Fassungslosigkeit. „Immer wieder der Versuch ins Vereinsheim zu kommen, aber für was? Kein Geld, keine hochwertigen Geräte, alte Möbel und etwas Getränke? Deshalb eine ganze Anlage zerstören?!“, fragt der Verein öffentlich.