Einbruch nach gutem Start: Frechens U21 sucht die gesunde Mitte

U21-Trainer Andre Kalav sucht mit seinem Team in der Rückrunde die gesunde Mitte. – Foto: Nick Förster

Vor dem Start in die Rückrunde haben wir dem Trainer unserer U21, Andre Kalav, fünf Fragen gestellt. Er blickt auf einen Leistungseinbruch in der Hinrunde, eine durchwachsene Wintervorbereitung und seine Ziele für die Rückrunde.

Andre Kalav: Grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Punkteausbeute. Wir haben die Erwartungen erfüllt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Natürlich ist es schade, dass man an den starken Saisonstart mit fünf Siegen aus sieben Spielen (zwei Unentschieden) nicht anknüpfen konnte und wir in dieses Loch gefallen sind und kein Spiel mehr gewonnen haben. Da wäre nach dem Start mehr drin gewesen. Vom Gefühl her guckt man dann eher negativ auf die Hinrunde zurück, die aber im Großen und Ganzen gar nicht so negativ war.

Wie hast du die Vorbereitung erlebt?