Einbruch nach der Pause: Wolfsburg unterliegt in München

– Foto: Sven Leifer

Die Frauen des VfL Wolfsburg mussten im Spitzenspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen. Beim FC Bayern München unterlagen die Grün-Weißen trotz Führung zur Pause mit 1:4. Kessya Bussy hatte Wolfsburg früh in Front gebracht, doch ein Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn drehte die Partie zugunsten der Gastgeberinnen. In der Tabelle bleibt der VfL dennoch auf Rang zwei.

Mutiger Auftritt wird belohnt

Am FC Bayern Campus entwickelte sich von Beginn an ein intensives Duell. Die Münchnerinnen suchten früh den Weg nach vorne, doch Wolfsburg verteidigte kompakt und setzte selbst Nadelstiche. Mit der ersten klaren Chance gingen die Gäste in Führung: Nach einer Flanke von Caitlin Dijkstra legte Vivien Endemann quer, Bussy reagierte am schnellsten und traf in der 16. Minute zur Führung.

In der Folge drängte Bayern auf den Ausgleich. Torhüterin Stina Johannes parierte stark gegen Jovana Damnjanovic, während weitere Abschlüsse ihr Ziel knapp verfehlten. Mit großer Disziplin retteten die Wölfinnen das 1:0 in die Pause.