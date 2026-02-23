Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Einbruch nach der Pause: Wolfsburg unterliegt in München
Nach starker erster Halbzeit verlieren die Wölfinnen beim FC Bayern München mit 1:4.
Die Frauen des VfL Wolfsburg mussten im Spitzenspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen. Beim FC Bayern München unterlagen die Grün-Weißen trotz Führung zur Pause mit 1:4. Kessya Bussy hatte Wolfsburg früh in Front gebracht, doch ein Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn drehte die Partie zugunsten der Gastgeberinnen. In der Tabelle bleibt der VfL dennoch auf Rang zwei.
Mutiger Auftritt wird belohnt
Am FC Bayern Campus entwickelte sich von Beginn an ein intensives Duell. Die Münchnerinnen suchten früh den Weg nach vorne, doch Wolfsburg verteidigte kompakt und setzte selbst Nadelstiche. Mit der ersten klaren Chance gingen die Gäste in Führung: Nach einer Flanke von Caitlin Dijkstra legte Vivien Endemann quer, Bussy reagierte am schnellsten und traf in der 16. Minute zur Führung.
In der Folge drängte Bayern auf den Ausgleich. Torhüterin Stina Johannes parierte stark gegen Jovana Damnjanovic, während weitere Abschlüsse ihr Ziel knapp verfehlten. Mit großer Disziplin retteten die Wölfinnen das 1:0 in die Pause.
Doppelschlag kippt die Partie
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild innerhalb weniger Minuten. Zunächst blockte Damnjanovic einen Ball von Johannes und schob zum Ausgleich ein (54.). Nur zwei Minuten später verwertete sie eine flache Hereingabe zur Führung für Bayern. Der schnelle Doppelschlag zeigte Wirkung: Wolfsburg verlor zunehmend die Ordnung, während die Gastgeberinnen weiter Druck ausübten.
Georgia Stanway erhöhte in der 70. Minute nach Vorarbeit von Momoko Tanikawa auf 3:1. Wolfsburg bemühte sich um eine Reaktion, fand offensiv jedoch kaum noch Lösungen. Den Schlusspunkt setzte Klara Bühl, die einen Abpraller zum 4:1-Endstand nutzte.
Fokus richtet sich auf den Pokal
Trainer Stephan Lerch erkannte den verdienten Sieg der Münchnerinnen an, lobte jedoch die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. Wolfsburg habe mutig gepresst und die Partie aktiv gestaltet. Nach der Pause sei der Druck des Gegners zu groß geworden, Fehler hätten zu schnellen Gegentoren geführt.
Nach der Niederlage geht es für die Wölfinnen in die Länderspielpause. Anschließend wartet bereits die nächste wichtige Aufgabe: Am 11. März empfängt Wolfsburg im DFB-Pokal-Viertelfinale Eintracht Frankfurt im AOK Stadion. Dort soll die Mannschaft wieder an die starken Phasen anknüpfen und den nächsten Schritt in Richtung Titel machen.