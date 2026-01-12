– Foto: Jörn Kutschmann

Einbruch nach der Pause: VfL erlebt bitteren Jahresauftakt Wolfsburg unterliegt beim FC Bayern mit 1:8 – couragierter Beginn, völliger Kontrollverlust in Hälfte zwei Verlinkte Inhalte Bundesliga FC Bayern Wolfsburg

Der Start ins neue Bundesliga-Jahr ist dem VfL Wolfsburg gründlich misslungen. In der ausverkauften Allianz Arena unterlag die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer dem FC Bayern München mit 1:8 (1:2). Was in der ersten halben Stunde noch wie ein offener Schlagabtausch begann, entwickelte sich nach dem Seitenwechsel zu einer einseitigen Demonstration des Rekordmeisters. Zwei Eigentore, individuelle Fehler und ein entfesselter Gegner ließen die Partie aus Wolfsburger Sicht kippen.

Mutiger Auftritt – frühe Rückschläge Der VfL begann überraschend forsch. Mit hohem Pressing und klarer Haltung suchten die Gäste den Weg nach vorne. Der erste Wirkungstreffer gelang dennoch den Bayern: Nach einem scharfen Zuspiel von Luis Díaz lenkte Kilian Fischer den Ball unglücklich ins eigene Tor (5.). Wolfsburg ließ sich davon nicht beeindrucken. Die Mannschaft blieb aktiv, gewann Bälle im Mittelfeld und belohnte sich wenig später. Lovro Majer schaltete nach einem Ballgewinn schnell um, Dzenan Pejcinovic blieb vor Manuel Neuer eiskalt und stellte auf 1:1 (13.). Die Partie war nun offen, beide Teams suchten konsequent den Weg in die Tiefe.

Der Favorit schlug jedoch erneut zu. Michael Olise fand mit einer präzisen Flanke Díaz, der per Kopf das 2:1 erzielte (30.). Trotz des erneuten Rückstands hielt der VfL dagegen, kam über Majer und Wimmer zu Abschlüssen und ging mit einem respektablen Ergebnis in die Kabine. Kontrollverlust nach dem Seitenwechsel Mit Wiederbeginn änderte sich das Bild grundlegend. Wolfsburg fand keinen Zugriff mehr, während die Bayern das Tempo erhöhten. Olise traf mit einem feinen Schlenzer zum 3:1 (50.), nur drei Minuten später folgte das nächste Eigentor – diesmal durch Moritz Jenz.