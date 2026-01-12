Einbruch nach der Pause: VfL erlebt bitteren Jahresauftakt

Der Start ins neue Bundesliga-Jahr ist dem VfL Wolfsburg gründlich misslungen. In der ausverkauften Allianz Arena unterlag die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer dem FC Bayern München mit 1:8 (1:2). Was in der ersten halben Stunde noch wie ein offener Schlagabtausch begann, entwickelte sich nach dem Seitenwechsel zu einer einseitigen Demonstration des Rekordmeisters. Zwei Eigentore, individuelle Fehler und ein entfesselter Gegner ließen die Partie aus Wolfsburger Sicht kippen.
Der VfL begann überraschend forsch. Mit hohem Pressing und klarer Haltung suchten die Gäste den Weg nach vorne. Der erste Wirkungstreffer gelang dennoch den Bayern: Nach einem scharfen Zuspiel von Luis Díaz lenkte Kilian Fischer den Ball unglücklich ins eigene Tor (5.).
Wolfsburg ließ sich davon nicht beeindrucken. Die Mannschaft blieb aktiv, gewann Bälle im Mittelfeld und belohnte sich wenig später. Lovro Majer schaltete nach einem Ballgewinn schnell um, Dzenan Pejcinovic blieb vor Manuel Neuer eiskalt und stellte auf 1:1 (13.). Die Partie war nun offen, beide Teams suchten konsequent den Weg in die Tiefe.
Der Favorit schlug jedoch erneut zu. Michael Olise fand mit einer präzisen Flanke Díaz, der per Kopf das 2:1 erzielte (30.). Trotz des erneuten Rückstands hielt der VfL dagegen, kam über Majer und Wimmer zu Abschlüssen und ging mit einem respektablen Ergebnis in die Kabine.
Mit Wiederbeginn änderte sich das Bild grundlegend. Wolfsburg fand keinen Zugriff mehr, während die Bayern das Tempo erhöhten. Olise traf mit einem feinen Schlenzer zum 3:1 (50.), nur drei Minuten später folgte das nächste Eigentor – diesmal durch Moritz Jenz.
Der VfL verlor nun Struktur und Sicherheit. München kombinierte sich mit Leichtigkeit durch die Reihen, nutzte die offenen Räume und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Guerreiro, Kane, erneut Olise und schließlich Goretzka schraubten das Ergebnis in die Höhe.
Offensiv fand Wolfsburg kaum noch Entlastung. Die beste Gelegenheit hatte Adam Daghim, der im Eins-gegen-eins an Neuer scheiterte. Symbolisch blieb ein statistischer Randwert: Pejcinovic wurde mit 33,85 km/h als schnellster Spieler der Partie gemessen – sportlich aber hatte der VfL dem Druck nichts mehr entgegenzusetzen.
So wurde aus einem ordentlichen Beginn ein ernüchternder Nachmittag. Die erste Halbzeit zeigte, dass Wolfsburg in München mithalten kann – die zweite, wie schnell ein Spiel gegen diesen Gegner entgleiten kann. Für Trainer Daniel Bauer und sein Team ist die Partie eine deutliche Mahnung zum Rückrundenstart. Bereits am Mittwoch bietet sich gegen den FC St. Pauli die Chance zur Reaktion.