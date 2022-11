Einbruch nach der Pause Frauenfußball-Regionalliga: Arminia dominiert Spitzenreiter Bochum zunächst klar, verliert aber 0:3. Lisa Lösch muss schwer verletzt vom Platz.

Trainer Tom Rerucha gehörten die ersten Worte. Die verletzte Kapitänin Sandra Hausberger wandte sich an ihre Mitspielerinnen. Gestenreich verschaffte sich auch Mittelfeldspielerin Jocelyn Hampel Luft.



„Die Enttäuschung ist natürlich riesig“, sagte Grit Bender. Wie alle Beteiligten auf Bielefelder Seite hatte die Innenverteidigerin nach dem Spiel Mühe, zu erklären, warum ein bis zur Pause klar dominiertes Spiel in der zweiten Halbzeit so aus dem Ruder laufen konnte. „Es hatte sich nach dem Wiederbeginn schon angedeutet“, meinte Bender, „die haben uns den Schneid abgekauft“. Null Torchancen lautete die Bochumer Ausbeute in der ersten Halbzeit. Kurz nach der Pause musste DSC-Torfrau Lisa Venrath dann gleich zweimal stark parieren, um einen Rückstand zu verhindern.



Während die Armininnen versuchten, ins Spiel zurückzufinden, wurden sie durch eine schwere Verletzung von Lisa Lösch geschockt. Die Kapitänin erlitt nach einem Foul vermutlich einen Nasenbeinbruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wenig später gelang Bochum die Führung (65. Spielminute). „Ich habe das Tor gar nicht gesehen, da ich mich um Lisa gekümmert habe“, sagte Tom Rerucha. Als er wieder auf den Platz schaute, sah er eine desorientierte Arminia. „Natürlich tut es einem Leid, wenn die eigene Mitspielerin mit Schmerzen am Boden liegt. Das darf aber keine Entschuldigung dafür sein, so auseinanderzufallen“, sagte Grit Bender. Die Bochumerinnen nutzten die Gelegenheit, attackierten früh und ließen nach einer Balleroberung im Eins-gegen-eins das 2:0 folgen (71.). Nur wenig später erhöhten sie auf 3:0 (73.).