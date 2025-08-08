Einbruch in Vereinsheim des SV Hertha Buschhoven

Zwischen Dienstagabend, 5. August, 23 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7. August, 9 Uhr, sind Unbekannte in die Sportanlage des SV Hertha Buschhoven am Karl-Kaufmann-Weg eingebrochen.

Nach Vereinsangaben wurde die Tür zum Vereinsheim aufgebrochen, die Innenräume durchsucht und Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Außerdem drangen die Täter in eine am hinteren Platz gelegene Holz-Verkaufsbude ein und nahmen dort Süßigkeiten mit.

Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen. Der Verein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. „Jede noch so kleine Information kann helfen – auch anonym“, so die Verantwortlichen.