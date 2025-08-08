Einbruch in Vereinsheim des SV Hertha Buschhoven

Zwischen Dienstagabend, 5. August, 23 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7. August, 9 Uhr, sind Unbekannte in die Sportanlage des SV Hertha Buschhoven am Karl-Kaufmann-Weg eingebrochen.
Nach Vereinsangaben wurde die Tür zum Vereinsheim aufgebrochen, die Innenräume durchsucht und Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Außerdem drangen die Täter in eine am hinteren Platz gelegene Holz-Verkaufsbude ein und nahmen dort Süßigkeiten mit.
Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen. Der Verein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. „Jede noch so kleine Information kann helfen – auch anonym“, so die Verantwortlichen.
Der Schaden ist erheblich – sowohl materiell als auch in Form des zusätzlichen Aufwands für die ehrenamtlichen Helfer. „Wir sind unendlich frustriert und wütend. Der Sachschaden ist groß und der materielle Schaden ist nicht unerheblich. Dazu kommt der Aufwand für die ehrenamtlich tätigen Vereinsvertreter, die unbezahlt ihre Freizeit dafür herschenken müssen, sich um diese so sinnbefreiten und dummen Folgen zu kümmern", heißt es in der Vereinsmeldung.