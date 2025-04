Einbruch in die Vereinsräume: Lichtenberg 47 beklagt "enorme Schäden"

Der SV Lichtenberg 47 informierte am Montagabend über einen Einbruch, der sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete. Dabei verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Geschäftsstelle und den Vereinsräumen der 47er im Hans-Zoschke-Stadion an der Ruschestraße.

Den Vereinsangaben zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster, durchsuchten anschließend mehrere Räume, rissen Türen heraus und hinterließen massive Schäden an Mobiliar und Technik. Zudem wurde ein Kleinbus, den die erste Herrenmannschaft, die derzeit in der Oberliga um die Meisterschaft kämpft, nutzt, entwendet. Neben der Geschäftsstelle wurden auch Vereinsgaststätte und Kabine beschädigt.