– Foto: Verein

Einbruch beim OFC erschüttert Verein und Fans Gestohlene Eintrittskarten und hoher Schaden – Polizei und Verein bitten um Mithilfe Verlinkte Inhalte Brandenburgliga Oranienburg

Ein Schock für den Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht: In der vergangenen Nacht wurde ins Vereinsheim und die Geschäftsstelle eingebrochen. Die Täter hinterließen nicht nur eine Spur der Verwüstung, sondern entwendeten auch mehrere hundert Eintrittskarten. Verein und Polizei appellieren eindringlich an alle Fans, wachsam zu sein und verdächtige Ticketangebote sofort zu melden. Und das ist alles wenige Tage vor dem Derby in der Brandenburgliga gegen den TuS 1896 Sachsenhausen passiert. Hier sind die Infos des OFC zum Einbruch:

"EINBRUCH BEIM OFC >>> In der Nacht wurde in unser Vereinsheim und unsere Geschäftsstelle eingebrochen. Neben dem hohen entstandenen Sachschaden wurden auch mehrere hundert Eintrittskarten entwendet. Unsere Eintrittskarten sind nummeriert. Wir wissen welcher Nummernsatz fehlt, und werden die Nummern beim Derby und allen zukünftigen Heimspielen abgleichen. Sollte euch irgendjemand günstig Tickets anbieten oder sogar schenken wollen, lehnt dies bitte ab und gebt uns oder der POLIZEI Bescheid. Bitte beachtet: Auch Hehlerei ist strafbar! Kauft die Tickets nur bei den von uns angegebenen Verkaufsstellen:



Vereinsheim ORANIENHEIMAT

Sportshop RUNNING MAN

TAGESKASSE am Spieltag

Kurzer Hinweis an den oder die Täter: Da du (oder ihr) dankenswerterweise eine Spur der Verwüstung durch das gesamte Gebäude hinterlassen hast, sind wir (und die POLIZEI) dir sehr dankbar für die vielen gefundenen Spuren."

– Foto: Verein

– Foto: Verein