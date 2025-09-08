„Einbahnstraßenfußball von Oberalting" – SCO II steckt in der Krise

Im Heimspiel gegen den TSV Oberalting gab es am Sonntagnachmittag mit 0:1 bereits die vierte Niederlage in dieser Saison. Demgegenüber stehen nur zwei magere Punkte. Somit wartet die Elf von Trainer Daniel Stapfer weiter auf den ersten Dreier und rutschte auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz ab.

Das einzig Gute sei, so Stapfer nach dem Schlusspfiff, dass der Abstand zu den vor ihnen in der Tabelle liegenden Mannschaften noch nicht so groß ist. „Aufgeben gibt es für uns aber nicht, aber es muss sich natürlich umgehend etwas ändern, sonst wird es schwer“, so der SCO-Coach.

Schon zur Halbzeit hätte der SCO gut und gerne 0:3 hinten liegen können, so eine desolate Vorstellung lieferte die Mannschaft ab. Im zweiten Durchgang wurde es zwar besser, aber aufgrund der Personaldecke tue man sich schwer, dem Spiel noch eine Wende zu geben. „Es war ein Einbahnstraßenfußball von Oberalting. Mit dem 0:1 sind wir noch gut bedient“, so Stapfer. Den Siegtreffer erzielte Benedikt Huber bereits in der 13. Spielminute.