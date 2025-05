"Einbahnstraßenfussball", aber Acosta gewinnt das Parkderby

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Landesliga Braunschweig kam es am vergangenen Wochenende zum Parkderby zwischen dem BSC Acosta und den Freien Turnern. Acosta verlor zuvor drei Mal in Serie und rutschte so tief in den Abstiegskampf hinein...

Nachdem das Hinspiel 1:1 endete, wollten beide Teams am vergangenen Wochenende den Derbysieg. Vor allem in der Anfangsphase zeigte das der Aufsteiger mehr. "Wir haben die Anfangsphase verpennt und kassieren verdient das 0:1." so Gian Luca Renner, Co-Trainer der Gäste. Tahir Darboe machte bereits in der fünften Minute das 1:0 und steht nun bei elf Saisontoren.

Nach gut zehn Minuten übernahmen die Freien Turner das Zepter. "Ab dann war es Einbahnstraßenfussball auf ein Tor. Wir hatten bestimmt 80 % Ballbesitz, phasenweise aber zu wenig aus unserer Überlegenheit gemacht." so Renner. Einige Chancen erspielten sich die Freien Turner aber dennoch und hätten auch einen Elfmeter bekommen müssen, nachdem ein Akteur von BSC per Hand auf der Linie klärte. Zudem vergab Marvin Fricke freistehend kurz vor der Pause, sodass es mit dem knappen Ergebnis in die Kabinen zum Pausentee ging. Kein Ertrag für die Gäste