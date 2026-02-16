Einbahnstrasse Warmetal

Vom Anpfiff weg übernahmen die Platzherren klar die Initiative, zogen ein Einbahnstrassenspiel Richtung SVB Gehäuse auf, zeigten jedoch eklatante Abschlußschwächen. So wurden allein bis zum Pausenpfiff acht hochkarätige Einschußmöglichkeiten vergeben, wobei einmal der Pfosten im Weg stand. Die sollte sich rächen, nutzte Balhorn doch die einzig nennenswerte Chance überraschend zur 0:1 Führung (55). Zierenberg blieb aber weiter am Drücker, glich durch Mönicke (65) aus. Als Scheffler (81) das 2:1 markierte wachte Balhorn auf, beorderte Libero Wiegand nach vorne, konnte das Blatt aber nicht mehr wenden., hatte noch Glück, daß ein TSV Konter nur den Pfosten traf.