Einbahner souverän im Nachholspiel!

Das dritte Spiel der Eisenbahner in der Kreisklasse 5 München war das Nachholspiel des ersten Spieltags gegen Arcadia Messestadt. Die Eisenbahner hatten in den ersten zwei Spielen drei Punkte einfahren können, während der Gegner die ersten beiden Spiele verloren hatte.

Die Eisenbahner waren gewillt ihre gute Form von Beginn an zu bestätigen und setzten den Gegner früh unter Druck. Nach vier Minuten fand ein Freistoß von Louis Bauer den Kopf von Benni Voll, der zur frühen Führung für die Eisenbahner traf. Wenig später konnten die Eisenbahner über links durchbrechen. Altin Kolgeci scheiterte noch an der Defensive der Gäste, doch Himmet Turan bekam den Rebound, den er aus circa 20 Metern aufs Tor brachte und so bereits in der achten Minute auf 2:0 erhöhte. In Anschluss flachte das Spiel ab und die Ostler passten sich dem Gegner an. Dadurch entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel ohne große Torchancen. Einzige Ausnahme war ein top vorgetragener Angriff über mehrere Stationen, an dessen Ende Himmet Turan alleine vor dem Tor das 3:0 verpasste. Mit einem 2:0 ging es in die Pause.

Nach der Pause setzte sich das Spiel aus der ersten Halbzeit fort. Während der Gast von der Astrid-Lindgren-Straße in seiner Spielgestaltung zu limitiert war, ließen die Eisenbahner in Hinblick auf Lauf- und Zweikampfbereitschaft einiges vermissen. In der Folge nahm das Trainerteam auch daher bis zur 70. Spielminute insgesamt fünf Wechsel vor. Besonders hervorzuheben war die Rückkehr von Spielgestalter Lukas Sebald, der in seinen ersten fünf Jahren im Seniorenbereich jeweils zweistellig getroffen und den Eisenbahnern zuletzt urlaubsbedingt noch gefehlt hatte. In der Schlussviertelstunde gingen die Gäste dann zunehmend ins Risiko, was für die Ostler Räume ergab. Hochkarätige Torchancen durch Lukas Sebald und Noah Wolf wurden zunächst noch vergeben. In der 82. Minute nutzte Diyar Tandogan eine Hereingabe von Timo Knörchen und machte den Deckel auf die Partie. Anschließend war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. In der 90. Minute setzte Youngster Louis Bauer mit einem sehenswerten Volley den Schlusspunkt. Anschließend pfiff die trotz ihres jungen Alters sehr souverän agierende Schiedsrichterin Marie Körwien die Partie beim Stand von 4:0 ab.