EINATMEN – AUSATMEN: Hol Dir jetzt Deine AIRBOWL Dein individuelles Raumluft AIRLEBNIS – Die proWIN AIRBOWL

Die AIRBOWL von proWIN ist ein innovatives Luftreinigungsgerät zur Entfernung von Staub, unangenehmen Gerüchen und dem Schadstoff Formaldehyd aus der Raumluft. Über den Motor wird ein Lüftungsrad bewegt, das die belastete Raumluft durch die seitliche Deckelöffnung ansaugt und über das proWIN PURE AIR- Wassergemisch ins Gehäuseinnere leitet. Durch den Kontakt mit der Flüssigkeitsoberfläche werden Staubpartikel gebunden und der Schadstoff Formaldehyd zuverlässig neutralisiert. Unterstützt wird die Luftreinigung durch den Ionisator, der Staubpartikel elektrostatisch auflädt und aneinander bindet; die so entstehenden größeren Staubpartikel können im Wasser leichter herausgefiltert werden. Das UV-Licht wirkt auf mögliche Keime im Wasser und verlangsamt deren Ausbreitung.

Perfekt für die Kabine und das Clubheim

Dank des Luftreinigungsgerätes, welches unangenehme Gerüche und Schadstoffe aus der Luft filtert, sorgt die AIRBOWL vor dem Spiel in der Kabine für eine angenehme Auffrischung. Auch in der Halbzeitpause, wenn alle Spieler kurz durchatmen wollen, bietet das Gerät einen willkommenen Frische-Kick. Zum krönenden Abschluss kann die proWIN AIRBOWL auch nach dem Spiel bei der Siegesfeier in der Kabine oder im Clubheim verwendet werden, damit neben dem Siegesbier auch der Raumduft ein außergewöhnliches AIRLEBNIS ist.