Ein zweites Mal Wormate Künftiges Torwarttrio des Wormser Oberligisten steht von Stefan Mannshausen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Trug bereits drei Jahre das Wormatia-Trikot: Schlussmann Luca Pedretti. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Fast im Doppelpack präsentierte Oberligist VfR Wormatia Worms seine zwei neuen Torhüter. Am Freitag machte der Wormser Verein die Verpflichtung von Tim Nieschler offiziell, am Sonntag die von Luca Pedretti. Die beiden Schlussmänner übernehmen die Kaderplätze der verabschiedeten Tobias Edinger und John Dos Santos und bilden mit dem hochgerückten U19-Keeper Ian Wiedemann das Torhütertrio des VfR in der kommenden Saison.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Pedretti kennt den Verein, Nieschler den Trainer Besonders die Verpflichtung von Luca Pedretti dürfte den Wormser Fans Freude bereiten. Erst vor der nun abgeschlossenen Oberliga-Spielzeit hatte der 24-jährige Schwetzinger die Nibelungenstadt verlassen. Als eine in Mannschaft und Umfeld gleichermaßen beliebte Person. Zuvor hatte es der Wormser Verein wohl versäumt, den Vertrag des Torwarts frühzeitig zu verlängern, der sich daraufhin für einen Wechsel zum VfR Mannheim entschied.

So gut wie die Wormaten Pedretti kennen, so gut kennt Worms’ neuer Trainer Artur Lemm Tim Nieschler. Der 21-Jährige spielte zuletzt für Lemms Rot-Weiss Walldorf in der Hessenliga und kam als Nummer zwei auf vier Einsätze (drei Siege, ein Unentschieden). Weitere Spielpraxis sammelte der junge Schlussmann in Walldorfs Zweitvertretung in der Verbandsliga Hessen-Süd (zwölf Spiele). Der künftige Wormate, der in der Jugend auch für den FSV Frankfurt und den SV Wehen Wiesbaden zwischen den Pfosten stand, sagt zu seiner künftigen Aufgabe: „Mein persönliches Ziel ist es, als Torhüter für die Mannschaft ein verlässlicher Rückhalt zu sein.“ Spannender Konkurrenzkampf zu erwarten Sein neuer alter Trainer Lemm hält Nieschler für einen besonders spielstarken Torwart. „Tim ist fußballerisch sehr gut ausgebildet, sehr talentiert und hat grundsätzlich die Qualität, sich in jeder Oberligamannschaft seinen Platz zu erobern.” Zur neuen Konstellation im Wormatia-Tor sagt Artur Lemm: „Ich freue mich jetzt schon auf das Duell zwischen Luca und Tim. Zusammen mit Ian werden wir ein spannendes und tolles Torwartteam haben.“