– Foto: Sascha Drenth

Der FC Sulingen hält lange dagegen, investiert viel – und verliert am Ende dennoch deutlich mit 1:4 gegen Tabellenführer SC Twistringen. Trainer Stefan Rosenthal sieht sein Team über weite Strecken auf Augenhöhe und spricht von einem zu hohen Ergebnis.

Auch Twistringens Trainer Timo Rathkamp bestätigte den schwierigen Spielverlauf: „Es war das erwartete schwere Spiel.“ Sulingen habe „tief gestanden, viele lange Bälle gespielt“ und sei „sehr giftig“ gewesen. Die erste Hälfte bot insgesamt wenig Spielfluss: „Wir kamen nicht gut ins Spiel, es war eine sehr zerfahrene erste Halbzeit.“

„Es war auch heute kein Kraut gegen die Burschen gewachsen. 1:4-Niederlage, aus meiner Sicht ein, zwei Tore zu hoch“, sagte Rosenthal. Seine Mannschaft habe „eine Stunde sehr gut gemacht, wenig zugelassen“ und sei in vielen Phasen ebenbürtig gewesen.

Nach der Pause entschied der Tabellenführer die Partie innerhalb weniger Minuten. „Wie in den letzten Wochen haben wir in der zweiten Halbzeit gut nachgesetzt, sind topfit und haben das Spiel immer mehr an uns gerissen“, erklärte Rathkamp. Das 1:0 durch Moritz Stöver (55.) fiel nach einem schnell ausgeführten Standard – zur Verärgerung Rosenthals: „Ich habe in der Halbzeit angesprochen, dass wir nicht eine Sekunde schlafen dürfen. Sie führen einen Freistoß schnell aus, wir schlafen – 0:1.“

Torchancen blieben zunächst rar. „Sulingen hatte so gut wie keine Torchance“, sagte Rathkamp, während seine Mannschaft zwei Möglichkeiten liegen ließ. Rosenthal ordnete die Anfangsphase ähnlich ein: „Wir hatten eine ausgeglichene erste Halbzeit.“

Mit dem 2:0 durch Justus Schlake (64.) schien die Partie entschieden, doch Sulingen antwortete umgehend. „Beim 2:1 bist du eigentlich wieder drin“, sagte Rosenthal nach dem Treffer von Frithjof Lohmeier (68.). Rathkamp beschrieb die Szene als Folge eines Fehlers: „Unser Innenverteidiger trifft den Ball beim Klärungsversuch nicht richtig, der Ball fällt in den Sechzehner und Flohmeier schießt aus acht Metern ein.“

Die Hoffnung währte jedoch nur kurz. „Aber zwei, drei Minuten später machen sie über rechts das 3:1. Das ging zu schnell, das war der Nackenschlag und die Entscheidung“, so Rosenthal. Rathkamp sah darin die Vorentscheidung: „Damit war der Deckel drauf.“

In der Schlussphase kam Sulingen noch einmal auf. „Zwischen der 80. und 90. Minute waren wir nochmal richtig dran“, sagte Rosenthal und verwies auf Chancen nach Standards. Der Anschluss gelang jedoch nicht. Stattdessen traf Twistringen in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand durch Tom Lehmkuhl (90.+3).

Rathkamp zog ein positives Fazit: „Ein ganz schweres Auswärtsspiel, Sulingen in der Woche zu schlagen, ist nicht einfach. Sehr unangenehm zu spielen. Dass wir das am Ende 4:1 gewinnen, ist stark.“ Gleichzeitig hob er die Mentalität seiner Mannschaft hervor: „Die Moral war top. Ich bin einfach froh, dass wir das Spiel mit drei Toren Unterschied gewonnen haben.“

Rosenthal blieb bei seiner differenzierten Bewertung: „Der Sieg geht in Ordnung, Twistringen ist der verdiente Sieger, aber das Ergebnis ist aus meiner Sicht zwei Tore zu hoch.“ Entscheidend sei gewesen, „dass sie in den entscheidenden Situationen die besseren Entscheidungen treffen und schneller im Kopf sind.“

In der Tabelle baut der SC Twistringen seine Spitzenposition weiter aus und steht nach 21 Spielen mit 55 Punkten ungeschlagen an der Spitze. Der FC Sulingen bleibt mit 29 Punkten aus 18 Partien im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht.

FC Sulingen – SC Twistringen 1:4

FC Sulingen: Daniel Poda, Bennet Könker, Dennis Könker, Lukas Lohmeyer, Jonas Lengauer, Luca Robin Rosenthal (62. Jarno Kastens), Marvin Zawodny (72. Maksim Ditmann), Rico Lüllmann, Alper Yildirim (58. Bennet Grunert), Maurice Krüger, Frithjof Lohmeier (82. Hugo Noske) - Trainer: Stefan Rosenthal - Co-Trainer: Fynn-Jannik Semper

SC Twistringen: Jannik Blome, Kevin Diekmann, Marvin Schwenker (72. Dean Nobis), Jonas Wilkens, Justus Schlake, Aaron Noah Djulic (66. Lüder Uhlhorn), Moritz Stöver (87. Ahmad Ataya), Louis Thelken, Tom Thiede (82. Malte Harms), Elias Wilkens, Beytullah Sengönül (78. Tom Lehmkuhl) - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

Schiedsrichter: Luke Mach - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Moritz Stöver (55.), 0:2 Justus Schlake (64.), 1:2 Frithjof Lohmeier (68.), 1:3 Moritz Stöver (69.), 1:4 Tom Lehmkuhl (90.+3)