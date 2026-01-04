Ein Zugang und drei Abgänge

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Perspektivspieler wechselt nach Bergfelde!

Mit Alex Groszewski dürfen wir unseren zweiten Winter-Neuzugang begrüßen. Der Offensivspieler steht kurz vor seinem 18. Geburtstag und bringt viel Talent sowie Entwicklungspotenzial mit.

Seine fußballerische Ausbildung genoss Alex zuletzt in der A-Junioren-Landesliga Berlin beim CFC Berlin. Nun schlägt er das nächste Kapitel auf – bei uns in Bergfelde.

Herzlich willkommen, Alex!

Das neue Jahr startet leider mit schlechten Neuigkeiten. Gleich 3 Spieler unserer ersten Herren Mannschaft verlassen unseren Verein mit sofortiger Wirkung und widmen sich neuen Herausforderungen.

Unser Coach, Dennis Wahl:

„Mit Marvin Nikov, von seinen Teamkollegen liebevoll „Okan“ genannt, verlässt uns zur Winterpause ein erfahrener Knipser.

In 49 Pflichtspielen für unsere 1. Mannschaft in der Kreisoberliga erzielte er 21 Treffer und war dabei stets eine wichtige Anspielstation in der Offensive.

Im Alter von 37 Jahren wechselt Okan zur Ü35 des FC 98 Hennigsdorf, wo er seine sportliche Heimat sieht. Leider war seine Zeit bei uns immer wieder von kleineren wie auch größeren Verletzungen geprägt, sodass er sich dazu entschlossen hat, seine aktive Laufbahn in der 1. Mannschaft zu beenden und künftig für die Ü35 in Hennigsdorf aufzulaufen.

Wir bedanken uns bei unserer Nummer 23 für seinen großen Einsatz, seine Verlässlichkeit und insbesondere für jeden einzelnen Treffer im Trikot unseres Vereins.

„Auch Lennert Schwach wird uns zur Winterpause verlassen. Er stieß erst zu Saisonbeginn zur Mannschaft und konnte sowohl menschlich als auch fußballerisch sofort überzeugen.

In der Sommervorbereitung wurde Lennert zunächst durch einen Bänderriss im Sprunggelenk zurückgeworfen. Nach seiner Rückkehr zeigte er jedoch große Moral und fand schnell zu alter Stärke zurück. In 12 Pflichtspielen erzielte er 6 Treffer und hatte damit einen wichtigen Anteil am sportlichen Abschneiden.

Leider spielen auch in seinem Fall der Fahrweg sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine entscheidende Rolle, sodass der Spandauer und zukünftige Dallgower nicht mehr regelmäßig am Training teilnehmen kann und sich daher für einen wohnortnäheren Verein entschieden hat.

Wir bedanken uns herzlich bei Lennert für seinen Einsatz und seine wichtigen Tore und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute sowie eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit.“

„Mit Fredo Sudfeld verlässt uns zur Winterpause ein äußerst spielstarker Innenverteidiger.

Insbesondere sein herzliches Lachen wird uns in guter Erinnerung bleiben. Der gebürtige Spandauer kehrt zurück in seinen Wohnbezirk und wird dort künftig wieder die Fußballschuhe schnüren.

Aufgrund des langen Fahrweges sowie der schwierigen Vereinbarkeit mit Familie und Beruf konnte Fredo zuletzt nicht mehr an die von ihm selbst angestrebte Trainingsbeteiligung anknüpfen.

Wir bedanken uns herzlich bei Fredo für seinen Einsatz, den er über anderthalb Saisons im Trikot von Bötzow gezeigt hat.

Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm viel Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie Zeit.“