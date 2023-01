Ein Zugang für Regionalligisten SGV Freiberg verpflichtet Stürmertalent.

Emir Kuhinja: „Ich habe mich schon im Vorfeld mit dem SGV befasst und bin fest davon überzeugt, dass mit dem spielerischen Potential des Kaders der Ligaerhalt zu erreichen ist. Ich freue mich für Freiberg auf Torejagd gehen zu dürfen und werde mein Optimum in den Dienst der Mannschaft stellen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, das Umfeld passt, ich werde in Freiberg wohnen und bin heiß auf die spannende Aufgabe“.

Das 20-jährige, 1,87 große Stürmertalent kommt aktuell vom Ligakonkurrenten FSV Frankfurt (10 Einwechslungen) an den Freiberger Wasen. Zur Saison 2022/23 wechselte Kuhinja von der Fortuna Düsseldorf an den Bornheimer Hang. Für die U23-Mannschaft der Rheinländer kam er auf 24 Einsätze in der Regionalliga West. Neben seinem Talent zeichnet ihn ein hohes Maß an Mentalität aus, mit der er seine Laufbahn beim SGV Freiberg Fußball erfolgreich fortsetzen möchte.

