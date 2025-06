Ein Zugang, ein Abgang und eine Verlängerung

Das teilt der Verein auf Facebook mit:

SVB verpflichtet Flügerstürmer

Mit großer Freude können wir heute eine neue Offensivkraft in unseren Reihen verkünden. Luis Müller unterschreibt einen Vertrag für 2 Jahre, bis 2027 und wechselt aus den Vereinigten Staaten, von der Reservemannschaft von LA Galaxy, zu uns an den Babelsberger Park.

Ausgebildet bei Energie Cottbus und dem 1.FC Köln, zog es unseren neuen Flügelstümer zum College nach Amerika. In den vergangenen Jahren schaffte er den Sprung zum Los Angeles FC 2 und LA Galaxy (Ventura County) und erzielte in 30 Einsätzen in der MLS Next Pro 15 Tore. Auch kam Luis zu 4 Kurzeinsätzen in der MLS, der höchsten Liga in den Vereinigten Staaten.

„Zweifelsohne ein besonderer Transfer für uns. Wir sind froh, dass sich Luis für eine Rückkehr nach Deutschland und für den SV Babelsberg 03 entschieden hat. Mit 1,87 m bringt er enormen Speed und Torgefährlichkeit mit. Die letzten Jahre in den Staaten haben ihn zu einem körperlich starken Spieler reifen lassen. Aus seiner Jugend kennen sich Ronny Ermel und Luis schon gut aus der gemeinsamen Zeit in Cottbus“, ergänzt Paul Bachmeyer, Sportvorstand.

Luis wird pünktlich zu Beginn der Vorbereitung mit an Bord sein und künftig mit der Rückennummer 9 auflaufen. Schön, dass du hier bist!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

VfB Krieschow

Das teilt der Verein auf Facebook mit: Mach’s gut, Jan Filipp Schulz! Nach einem halben Jahr beim VfB Krieschow heißt es Abschied nehmen:14 Einsätze in der Oberliga Süd, 4 Tore und ein Spiel im Landespokalfinale – eine starke Bilanz in kurzer Zeit. Auf und neben dem Platz warst du von Anfang an präsent, zuverlässig und immer da! Jetzt geht’s für dich zurück in die Heimat – Richtung Hamburg. Danke für deinen Einsatz und deine Zeit im blau-weißen Trikot. Mach’s gut, Schulle – und vielleicht sieht man sich ja mal wieder in der Lausitz!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

1. FFC Turbine Potsdam

Das teilt der Verein auf Facebook mit: Adrijana Mori bleibt eine Turbine! Die 24-jährige Stürmerin hat ihren Vertrag beim 1. FFC Turbine Potsdam verlängert. Wir freuen uns sehr, dass du weiterhin ein Teil der Turbine-Familie bist

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++