Das teilt der Verein auf Facebook mit:

Der OFC setzt seine strategische Kaderplanung fort und verstärkt sich zur neuen Saison mit dem 19-jährigen Innenverteidiger Bojan Kljajic.

Bojan wurde in der Jugend von Hertha 03 Zehlendorf ausgebildet und stand zuletzt beim Brandenburger SC Süd 05 unter Vertrag, wo er in der abgelaufenen Spielzeit zu den Stammspielern in der Innenverteidigung gehörte. Der 1,92 m große Defensivspieler überzeugt mit klarem Zweikampf-verhalten, guter Antizipation und hoher Spielintelligenz. Der OFC gewinnt mit ihm einen flexiblen Spieler, der sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette einsetzbar ist und sich auf beiden Seiten wohlfühlt.

Bojans Vater, Dejan Kljajic, ist in Brandenburg kein Unbekannter. 2010 führte er den SV Altlüdersdorf zur Meisterschaft und in die NOFV-Oberliga.