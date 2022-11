„Ein Zuckerl zum Abschluss“: Moosinnings und Langengeislings Trainer freuen sich auf das Derby Jahresabschluss

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost im Jahr 2022 steht noch einmal ein Derby auf dem Programm. Der FC Moosinning empfängt am Samstag um 14.30 Uhr den FC Langengeisling.

Trotzdem ist dem FCM am Samstag viel zuzutrauen. Nach schwachem Saisonstart sind die Gelb-Schwarzen seit mittlerweile neun Spielen ungeschlagen. Auf drei Siege folgten drei Unentschieden und danach wieder drei Siege. „Der letzte Erfolg war aber glücklich, unser Torwart Aaron Siegl hat uns in Ostermünchen vor einer Niederlage bewahrt“, gibt der Moosinninger Spielertrainer zu. Zum Siegtreffer traf dabei erneut Innenverteidiger Johannes Volkmar. Der Kapitän ist mit sechs Treffern der erfolgreichste Torschütze des Teams. „Mit ihm haben wir ein Brett in der Mannschaft, aber das sagt schon einiges aus“, meint Ball. Das Toreschießen sei, abgesehen vom 6:1-Erfolg gegen Finsing, nämlich bereits länger ein Problem: „Es war im Hinspiel schon so, da hätten wir in Führung gehen können, aber haben das leere Tor nicht getroffen.“

Das Derby dürfte ein umkämpftes Spiel werden, in der Fairness-Tabelle belegt Langengeisling den zwölften, Moosinning den 14. Platz. Ball erwartet aber nicht ein härteres Spiel als sonst: „Es ist grundsätzlich so, dass wir sehr gerne körperbetont spielen, das gehört zum Fußball dazu.“ Im letzten Spiel der Hinrunde soll die starke Serie fortgesetzt werden: „Die Landkreis-Rivalen sind gegen uns immer besonders motiviert, aber wir wollen vorne dranbleiben. Wir spielen ja nicht, um Dritter zu werden.“ Der Kader verändert sich kaum, einzig Christoph Kollmannsberger kehrt in die Mannschaft zurück. „Es ist jeder dabei, und wir haben die Qual der Wahl, wie wir aufstellen“, sagt Coach Ball.

„Für mich ist es quasi ein Heimspiel“, sagt FCL-Coach Hintermaier und lacht. Sieben Jahre lang hat er in Moosinning gewohnt, erst vor kurzem ist er nach Eichenried umgezogen. Er sieht das Derby nach dem Sieg vergangene Woche gegen Schlusslicht Rosenheim ganz entspannt. Abends, bei der „Players’ Night“ im Vereinsheim, „ist noch ein lustiges Festl gestiegen“, und in dieser Woche sei „ganz locker“ trainiert worden. Natürlich nehme er die Partie ernst, „aber groß motivieren brauche ich vor einem Derby niemanden – jeder freut sich, jeder ist heiß auf dieses Spiel“. Und was ganz wichtig sei: „Wir können ohne großen Druck antreten.“