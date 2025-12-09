Ein Zeichen für Erinnerungskultur und Zivilcourage setzten die Spieler der U19 des Anpfiff ins Leben Partnervereins SG Heidelberg-Kirchheim am vergangenen Wochenende. Gemeinsam mit ihren Trainern reinigte sie die Stolpersteine in der Heidelberger Weststadt teil – begleitet von Susanne Himmelheber, eine der Initiatorinnen der Heidelberger Stolperstein-Initiative.

Ziel der Aktion war es, die Messingplatten jener kleinen Gedenksteine zu putzen, die in den Gehwegen vor den ehemaligen Wohnhäusern von Opfern des Nationalsozialismus eingelassen sind. Jeder Stolperstein erinnert an das Schicksal eines Menschen, der von den Nationalsozialisten verfolgt, deportiert oder ermordet wurde – Jüdinnen und Juden, Sozialdemokraten, Kommunisten, aber auch Angehörige religiöser Minderheiten wie Zeugen Jehovas.

Trotz ungemütlichen Herbstwetters machten sich die Spieler mit Schwämmen, Politur und Tüchern ans Werk und säuberten rund 30 Stolpersteine. Begleitet wurde die Aktion durch kurze historische Erläuterungen von Susanne Himmelheber, die über die Lebensgeschichten der einzelnen Personen berichtete und die Bedeutung des Erinnerns erklärte.