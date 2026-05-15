Ein Zeichen der Verbundenheit

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der VfB Schrecksbach kann in seinen Planungen für die kommende Saison ein weiteres wichtiges personelles Signal setzen: Auch Lukas „Lutte“ Schwalm hat dem Verein seine Zusage gegeben und wird dem VfB erhalten bleiben. Das teilte der Gruppenligist über seine sozialen Medien mit.
Für Schrecksbach ist die Verlängerung von besonderer Bedeutung, zumal Schwalm nach einer langen Verletzungspause derzeit an seinem Comeback arbeitet. Schritt für Schritt kämpft sich der Offensivmann zurück, mit dem Ziel, in der neuen Saison wieder auf dem Platz anzugreifen. Läuft alles nach Plan, soll er nach Angaben des Vereins ab der Rückrunde wieder in den Punktspielbetrieb eingreifen.
Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren laut Mitteilung vor allem die positiven Entwicklungen im Verein sowie die Gespräche mit dem neuen Trainerteam. Offenbar hat Schwalm dabei das Gefühl gewonnen, dass in Schrecksbach ein klarer Weg für die Zukunft erkennbar ist. „Ich spüre, mit welchem Herzblut die Verantwortlichen und Trainer den Verein und die Mannschaft führen. Da will ich wieder Teil von sein“, wird Schwalm in der Mitteilung zitiert.
Die Zusage des Angreifers passt in die Linie, die der VfB zuletzt in seiner Personalplanung erkennen ließ. Nach der Verpflichtung des künftigen Cheftrainers Helge Hastrich und der erweiterten Rolle von Dennis Huber als spielender Co-Trainer treibt der Verein seine Kaderplanung weiter voran. Mit dem Bekenntnis von Schwalm gelingt Schrecksbach nun ein weiterer Baustein für die kommende Spielzeit.