Ein Zeichen der Verbundenheit

Für Schrecksbach ist die Verlängerung von besonderer Bedeutung, zumal Schwalm nach einer langen Verletzungspause derzeit an seinem Comeback arbeitet. Schritt für Schritt kämpft sich der Offensivmann zurück, mit dem Ziel, in der neuen Saison wieder auf dem Platz anzugreifen. Läuft alles nach Plan, soll er nach Angaben des Vereins ab der Rückrunde wieder in den Punktspielbetrieb eingreifen.

Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren laut Mitteilung vor allem die positiven Entwicklungen im Verein sowie die Gespräche mit dem neuen Trainerteam. Offenbar hat Schwalm dabei das Gefühl gewonnen, dass in Schrecksbach ein klarer Weg für die Zukunft erkennbar ist. „Ich spüre, mit welchem Herzblut die Verantwortlichen und Trainer den Verein und die Mannschaft führen. Da will ich wieder Teil von sein“, wird Schwalm in der Mitteilung zitiert.